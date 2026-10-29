Peça "Esquecimento Global" estreia-se no dia 06 de novembro em Matosinhos

A presença luso-brasileira na direção da peça continua no elenco, que inclui sete atores dos dois países, uma parceria que José Nunes classificou de fundamental para "dar o toque final" e por ser a "terceira camada que faltava".

O espetáculo, de duas horas, é o regresso do Teatro Municipal de Matosinhos -- Constantino Nery às produções próprias e estará em cena até dia 08 de novembro, surgindo como uma "adaptação livre da `Ópera dos Três Vinténs`, de Bertolt Brecht, e da `Ópera do Malandro`, de Chico Buarque", relata o comunicado da organização.

Neste contexto, o músico Luca Argel estreia-se no teatro com a dupla missão de representar e de liderar a banda que atua na peça.

Questionado se a peça é um grito de alerta, José Nunes concordou, explicando-a como um olhar para a sociedade contemporânea, para perceber que "as tensões sociais e de classe estão cada vez mais visíveis ", recuperando "o que Brecht viveu quando escreveu a obra dos Três Vinténs, com a ascensão do nazismo, tal como o que Chico [Buarque] escreveu durante a ditadura militar no Brasil".

Luca Argel, por seu lado, revelou ter criado cinco músicas inéditas para o espetáculo, que vão do fado ao forró.

O espetáculo começou há um ano a ser pensado, propondo-se, então, "olhar para o contexto" vivido pelos seus criadores "enquanto cidadãos", acrescentou José Nunes.

"Temos esse lado, uma dimensão sempre política associada ao nosso trabalho. Faz parte. É assim que eu sou e, por isso, inevitavelmente, íamos trazer um conjunto de coisas com quais esbarramos na nossa vida de forma diária", explicou o diretor.

Questionado se a presença de atores brasileiros foi pensada para dar mais força à peça, Luca Argel confirmou-o pela importância da "diversidade dentro da equipa, porque tem coisas práticas de linguagem", permitindo que os atores "fossem naturais".

De acordo com o músico, permitiu também aos autores do texto criar a pensar no seu lado da peça, num esforço que, como concordaram, "teve uma colaboração em alguns momentos dos próprios atores - a `terceira camada` que faltava" na criação da obra.

"Eles estão interpretando imigrantes e têm a experiência pessoal de serem imigrantes. Isso é muito rico para o texto, para o espetáculo como um todo", salientou Luca Argel.

"Esquecimento Global", com texto de José Nunes e Luca Argel, tem interpretação de Allex Miranda, Francisca Sobrinho, Genário Neto, Júlia Prado, Luca Argel, Rodrigo Santos e Vicente Gil e a participação dos músicos Carlos Cesar Motta, Lizzie Marchi e Pri Azevedo, além do próprio Luca Argel.

A encenação é de José Nunes, com assistência de Joana Mesquita; a música, de Luca Argel. A cenografia é de Filipe Azevedo e João Trindade (Teatro de Marionetas do Porto), Jordann Santos.

As sessões de 06 e 07 de novembro são às 21:30 e, a 08 de novembro, às 16:00.

A peça segue depois para o Teatro Municipal de Covilhã, no dia 27 de novembro, e para o Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, no dia 12 de dezembro.