Cultura
"Pecadores" bate recorde de nomeações nos Óscares 2026
Já são conhecidos os nomeados para a 98.ª edição dos Óscares. Como se esperava, os grandes destaques deste ano vão para os filmes "Batalha Atrás de Batalha" e "Pecadores", este último indicado para 16 categorias, um novo recorde na história da Academia de Hollywood.
Está a chegar o evento mais aguardado do ano para os cinéfilos em todo mundo. A cerimónia deste ano apresenta 24 categorias, contando este ano pela primeira vez com o prémio de Melhor Elenco.
Com um total de 16 indicações, o filme realizado por Ryan Coogler é agora o filme com mais nomeações em 98 anos de Óscares. O antigo recorde de 14 indicações pertencia até agora a “Eva" (1950), “Titanic” (1997) e “La La Land: Melodia de Amor” (2016).
Ao seu lado surge Batalha Atrás de Batalha, de Paul Thomas Anderson, que arrecadou 13 nomeações, é outro dos grandes favoritos da temporada.
Passada nos anos 30, “Pecadores” segue a história de dois irmãos gémeos que regressam à sua cidade natal na esperança de um novo começo, mas que se deparam com um país segregado, arrebatado por violência racial e criaturas sobrenaturais.
Com fortes influências do blues, o filme está nomeado para Melhor Canção Original com “I Lied To You”, bem como para categorias como Melhor Argumento Original, Melhor Realizador e Melhores Efeitos Visuais.
Michael B. Jordan, que interpreta as duas personagens principais, está nomeado para Melhor Ator Principal. O elenco soma ainda indicações para Delroy Lindo, como o músico de blues Delta Slim, e Wunmi Mosaku, ambos nas categorias de atores secundárias.
A disputar grande parte das categorias ao lado da obra de Coogler está "Batalha Atrás de Batalha" ("One Battle After Another"), adaptação do romance Vineland, de Thomas Pynchon. O filme, realizado por Paul Thomas Anderson, que já havia adaptado Vício Intrínseco do mesmo autor, estreou em Portugal em setembro de 2025 e continua em exibição em algumas salas do país.
A disputar grande parte das categorias ao lado da obra de Coogler está "Batalha Atrás de Batalha" ("One Battle After Another"), adaptação do romance Vineland, de Thomas Pynchon. O filme, realizado por Paul Thomas Anderson, que já havia adaptado Vício Intrínseco do mesmo autor, estreou em Portugal em setembro de 2025 e continua em exibição em algumas salas do país.
O filme acompanha Bob Ferguson, interpretado por Leonardo DiCaprio, um antigo revolucionário forçado a fugir e assumir uma nova identidade após a prisão da companheira. Dezasseis anos depois, quando a filha é raptada por um antigo inimigo, regressa a um passado marcado pela violência e o caos.
"Pecadores" e "Batalha Atrás de Batalha" estão nomeados para a categoria de Melhor Filme e foram produzidos pela Warner Bros., que contabiliza 30 nomeações, numa altura em que a compra parcial do estúdio está a ser disputada entre a Paramount Pictures e a Netflix.
Na categoria de Melhor Filme, concorrem ainda Frankenstein, Bugonia, Hamnet, Marty Supreme, Valor Sentimental, Sonhos e Combois, F1: O Filme e O Agente Secreto.
O filme brasileiro “O Agente Secreto” conquistou quatro nomeações, incluindo três das maiores distinções da Academia de Hollywood. Protagonizado por Wagner Moura, a obra cinematográfica está também indicada para os prémios de Melhor Ator, Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco.
No Brasil, a expectativa para cerimónia deste ano era grande, principalmente depois do sucesso de “Ainda Estou Aqui”, que fez história na edição de 2025 e ganhou Melhor Filme Internacional. Fernanda Torres foi a primeira mulher brasileira a ser galardoada com a estatueta de Melhor Atriz Principal.
Outro destaque internacional vai para "Valor Sentimental", produção norueguesa que arrecadou nove nomeações, afirmando-se como um dos filmes estrangeiros mais reconhecidos desta edição.
As indicações foram anunciadas esta tarde em direto a partir da sala Samuel Goldwyn, em Los Angeles, pelos atores Danielle Brooks e Lewis Pullman.
A cerimónia de nomeação da 98.ª edição das estatuetas douradas foi inaugurada pela presidente da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, Lynette Howell Taylor, que abriu o evento sublinhando que os Óscares deste ano pretendem “celebrar a nossa humanidade” e “para nos lembrar, uma vez mais, que o mundo é composto por histórias individuais que têm o poder de nos unir através de narrativas que expressam as emoções que todos nós partilhamos”.
A respeito da ascensão da inteligência artificial no mundo artístico global, a dirigente reiterou ainda que “o coração do cinema é, e sempre será, humano”. Confira a lista completa de nomeados para a cerimónia dos Óscares 2026:
Melhor filme:
Bugonia
F1: O Filme
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Batalha Atrás de Batalha
O Agente Secreto
Valor Sentimental
Pecadores
Sonhos e Comboios
Melhor Realizador:
Chloé Zhao - Hamnet
Josh Safdie - Marty Supreme
Paul Thomas Anderson – Batalha Atrás de Batalha
Joachim Trier – Valor Sentimental
Ryan Coogler - Pecadores
Melhor Ator Principal:
Timothée Chamalet – Marty Supreme
Leonardo DiCaprio – Batalha Atrás de Batalha
Ethan Hawke – Blue Moon
Michael B. Jordan - Pecadores
Wagner Moura – O Agente Secreto
Melhor Atriz Principal:
Jessie Buckley - Hamnet
Rose Byrne – Se Eu Tivesse Pernas, Dava-te um Pontapé
Kate Hudson – Song Sung Blue
Renate Reinsve – Valor Sentimental
Emma Stone – Bugonia
Melhor Ator Secundário
Benicio del toro – Batalha Atrás de Batalha
Jacob Elordi - Frankenstein
Delroy Lindo - Pecadores
Sean Penn – Batalha Atrás de Batalha
Stellan Skarsgård – Valor Sentimental
Melhor Atriz Secundária:
Elle Fanning – Valor Sentimental
Inga Ibsdotter Lilleaas – Valor Sentimental
Amy Madigan – Hora do Desaparecimento
Wunmi Mosaku – Pecadores
Teyana Taylor – Batalha Atrás de Batalha
Melhor Argumento Adaptado:
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Batalha Atrás de Batalha
Sonhos e Comboios
Melhor Argumento Original:
Blue Moon
Foi Só Um Acidente
Marty Supreme
Valor Sentimental
Pecadores
Melhor Filme Estrangeiro:
O Agente Secreto (Brasil)
Foi só um acidente (França)
Valor Sentimental (Noruega)
Sirât (Espanha)
A voz de Hind Rajab (Tunísia)
Melhor Documentário:
The Alabama Solution
Come See Me In The Good Light
Cutting Through Rocks
Mr. Nobody Against Putin
A Vizinha Perfeita
Melhor Filme de Animação:
Arco
Elio
Guerreiras do K-Pop
Little Amélie ou o Carácter da Chuva
Zootrópolis 2
Melhor Banda-Sonora Original:
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Batalha Atrás de Batalha
Pecadores
Melhor Canção Original:
“Dear Me” – Diana Warren: Relentless
“Golden” – Guerreiras do K-Pop
“I Lied To You” - Pecadores
“Sweet Dreams of Joy” – Viva Verdi!
“Train Dreams” – Sonhos e Comboios
Melhores Efeitos Visuais:
Avatar: Fogo e Cinzas
F1: O Filme
Mundo Jurássico: Renascimento
O Autocarro Perdido
Pecadores
Melhor Som:
F1: O Filme
Frankenstein
Batalha Atrás de Batalha
Pecadores
Sirât
Melhor Curta-Metragem:
Butchers Stain
A Friend of Dorothy
Jane Austen’s Period Drama
The Singers
Two People Exchanging Saliva
Melhor Curta-Metragem de Animação:
Butterfly
Forevergreen
The Girl Who Cried Pearls
Retirement Plan
The Three Sisters
Melhor Documentário de Curta-Metragem:
All The Empty Rooms
Armed Only With A Camera: The Life and Death Of Brent Renaud
Children No More: “Were And Are Gone”
The Devil Is Busy
Perfectly A Strangeness
Melhor Design de Produção:
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Batalha Atrás de Batalha
Pecadores
Melhor Montagem:
F1: O Filme
Marty Supreme
Batalha Atrás de Batalha
Valor Sentimental
Pecadores
Melhor Elenco:
Hamnet
Marty Supreme
Batalha Atrás de Batalha
O Agente Secreto
Pecadores
Melhor Guarda-Roupa
Avatar: Fogo e Cinzas
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Pecadores
Melhor Caracterização:
Frankenstein
Kokuho
Pecadores
Coração de Lutador
A Meia-Irmã Feia