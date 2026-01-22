"Pecadores" bate recorde de nomeações nos Óscares 2026

Está a chegar o evento mais aguardado do ano para os cinéfilos em todo mundo. A cerimónia deste ano apresenta 24 categorias, contando este ano pela primeira vez com o prémio de Melhor Elenco.





Passada nos anos 30, “Pecadores” segue a história de dois irmãos gémeos que regressam à sua cidade natal na esperança de um novo começo, mas que se deparam com um país segregado, arrebatado por violência racial e criaturas sobrenaturais.





Com fortes influências do blues, o filme está nomeado para Melhor Canção Original com “I Lied To You”, bem como para categorias como Melhor Argumento Original, Melhor Realizador e Melhores Efeitos Visuais.

Michael B. Jordan, que interpreta as duas personagens principais, está nomeado para Melhor Ator Principal. O elenco soma ainda indicações para Delroy Lindo, como o músico de blues Delta Slim, e Wunmi Mosaku, ambos nas categorias de atores secundárias.



A disputar grande parte das categorias ao lado da obra de Coogler está "Batalha Atrás de Batalha" ("One Battle After Another"), adaptação do romance Vineland, de Thomas Pynchon. O filme, realizado por Paul Thomas Anderson, que já havia adaptado Vício Intrínseco do mesmo autor, estreou em Portugal em setembro de 2025 e continua em exibição em algumas salas do país.

Confira a lista completa de nomeados para a cerimónia dos Óscares 2026:

As votações para os vencedores das estatuetas douradas vão ser desvendados apenas dia 15 de março, mas sabe-se que, para já, “Pecadores” (") lidera a corrida.Com um total de 16 indicações, o filme realizado por Ryan Coogler é agora o filme com mais nomeações em 98 anos de Óscares. O antigo recorde de 14 indicações pertencia até agora a “Eva" (1950), “Titanic” (1997) e “La La Land: Melodia de Amor” (2016).Ao seu lado surge Batalha Atrás de Batalha, de Paul Thomas Anderson, que arrecadou 13 nomeações, é outro dos grandes favoritos da temporada.O filme acompanha Bob Ferguson, interpretado por Leonardo DiCaprio, um antigo revolucionário forçado a fugir e assumir uma nova identidade após a prisão da companheira. Dezasseis anos depois, quando a filha é raptada por um antigo inimigo, regressa a um passado marcado pela violência e o caos."Pecadores" e "Batalha Atrás de Batalha" estão nomeados para a categoria de Melhor Filme e foram produzidos pela Warner Bros., que contabiliza 30 nomeações, numa altura em que a compra parcial do estúdio está a ser disputada entre a Paramount Pictures e a Netflix.Na categoria de Melhor Filme, concorrem ainda Frankenstein, Bugonia, Hamnet, Marty Supreme, Valor Sentimental, Sonhos e Combois, F1: O Filme e O Agente Secreto.O filme brasileiro “O Agente Secreto” conquistou quatro nomeações, incluindo três das maiores distinções da Academia de Hollywood. Protagonizado por Wagner Moura, a obra cinematográfica está também indicada para os prémios de Melhor Ator, Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco.No Brasil, a expectativa para cerimónia deste ano era grande, principalmente depois do sucesso de “Ainda Estou Aqui”, que fez história na edição de 2025 e ganhou Melhor Filme Internacional. Fernanda Torres foi a primeira mulher brasileira a ser galardoada com a estatueta de Melhor Atriz Principal.Outro destaque internacional vai para "Valor Sentimental", produção norueguesa que arrecadou nove nomeações, afirmando-se como um dos filmes estrangeiros mais reconhecidos desta edição.As indicações foram anunciadas esta tarde em direto a partir da sala Samuel Goldwyn, em Los Angeles, pelos atores Danielle Brooks e Lewis Pullman.A cerimónia de nomeação da 98.ª edição das estatuetas douradas foi inaugurada pela presidente da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, Lynette Howell Taylor, que abriu o evento sublinhando que os Óscares deste ano pretendem “celebrar a nossa humanidade” e “para nos lembrar, uma vez mais, que o mundo é composto por histórias individuais que têm o poder de nos unir através de narrativas que expressam as emoções que todos nós partilhamos”.A respeito da ascensão da inteligência artificial no mundo artístico global, a dirigente reiterou ainda que “o coração do cinema é, e sempre será, humano”.BugoniaF1: O FilmeFrankensteinHamnetMarty SupremeBatalha Atrás de BatalhaO Agente SecretoValor SentimentalPecadoresSonhos e ComboiosChloé Zhao - HamnetJosh Safdie - Marty SupremePaul Thomas Anderson – Batalha Atrás de BatalhaJoachim Trier – Valor SentimentalRyan Coogler - PecadoresTimothée Chamalet – Marty SupremeLeonardo DiCaprio – Batalha Atrás de BatalhaEthan Hawke – Blue MoonMichael B. Jordan - PecadoresWagner Moura – O Agente SecretoJessie Buckley - HamnetRose Byrne – Se Eu Tivesse Pernas, Dava-te um PontapéKate Hudson – Song Sung BlueRenate Reinsve – Valor SentimentalEmma Stone – BugoniaBenicio del toro – Batalha Atrás de BatalhaJacob Elordi - FrankensteinDelroy Lindo - PecadoresSean Penn – Batalha Atrás de BatalhaStellan Skarsgård – Valor SentimentalElle Fanning – Valor SentimentalInga Ibsdotter Lilleaas – Valor SentimentalAmy Madigan – Hora do DesaparecimentoWunmi Mosaku – PecadoresTeyana Taylor – Batalha Atrás de BatalhaBugoniaFrankensteinHamnetBatalha Atrás de BatalhaSonhos e ComboiosBlue MoonFoi Só Um AcidenteMarty SupremeValor SentimentalPecadoresO Agente Secreto (Brasil)Foi só um acidente (França)Valor Sentimental (Noruega)Sirât (Espanha)A voz de Hind Rajab (Tunísia)The Alabama SolutionCome See Me In The Good LightCutting Through RocksMr. Nobody Against PutinA Vizinha PerfeitaArcoElioGuerreiras do K-PopLittle Amélie ou o Carácter da ChuvaZootrópolis 2BugoniaFrankensteinHamnetBatalha Atrás de BatalhaPecadores“Dear Me” – Diana Warren: Relentless“Golden” – Guerreiras do K-Pop“I Lied To You” - Pecadores“Sweet Dreams of Joy” – Viva Verdi!“Train Dreams” – Sonhos e ComboiosAvatar: Fogo e CinzasF1: O FilmeMundo Jurássico: RenascimentoO Autocarro PerdidoPecadoresF1: O FilmeFrankensteinBatalha Atrás de BatalhaPecadoresSirâtButchers StainA Friend of DorothyJane Austen’s Period DramaThe SingersTwo People Exchanging SalivaButterflyForevergreenThe Girl Who Cried PearlsRetirement PlanThe Three SistersAll The Empty RoomsArmed Only With A Camera: The Life and Death Of Brent RenaudChildren No More: “Were And Are Gone”The Devil Is BusyPerfectly A StrangenessFrankensteinHamnetMarty SupremeBatalha Atrás de BatalhaPecadoresF1: O FilmeMarty SupremeBatalha Atrás de BatalhaValor SentimentalPecadoresHamnetMarty SupremeBatalha Atrás de BatalhaO Agente SecretoPecadoresAvatar: Fogo e CinzasFrankensteinHamnetMarty SupremePecadoresMelhor Caracterização:FrankensteinKokuhoPecadoresCoração de LutadorA Meia-Irmã Feia