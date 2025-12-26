Perry Bamonte. Morreu guitarrista e teclista da banda The Cure

O guitarrista e teclista dos The Cure, Perry Bamonte, faleceu aos 65 anos, anunciou esta sexta-feira a lendária banda britânica.

Foto: Harmony Gerber / Getty Images North America - AFP

Perry Bamonte, conhecido por "Teddy", tornou-se membro efectivo dos The Cure em 1990, "morreu em casa após uma breve doença no Natal", segundo um comunicado publicado no site da banda.

"Discreto, intenso, intuitivo, consistente e imensamente criativo, Teddy era uma pessoa de coração generoso e parte essencial da história dos The Cure. (...) Vamos sentir muito a sua falta", lê-se no comunicado.

No seu comunicado, os The Cure realçaram que contribuiu para a criação de inúmeros álbuns, entre os quais "Wish" (1992), "Wild Mood Swings" (1996), "Bloodflowers" (2000), "Acoustic Hits" (2001) e "The Cure" (2004). 

Membro da equipa técnica da banda a partir de 1984, Bamonte passou por dois períodos no grupo de rock gótico, como guitarrista durante 14 anos - tocando nomeadamente baixo de seis cordas - e como teclista desde 2022.

Perry Bamonte realizou mais de 490 concertos, os mais recentes dos quais estão "entre os melhores da história da banda", refere o comunicado.

Para além de integrar os The Cure, Perry Bamonte foi também baixista da banda Love Amongst Ruin, que lançou dois álbuns de estúdio.

