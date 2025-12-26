Perry Bamonte. Morreu guitarrista e teclista da banda The Cure

Perry Bamonte, conhecido por "Teddy", tornou-se membro efectivo dos The Cure em 1990, "morreu em casa após uma breve doença no Natal", segundo um comunicado publicado no site da banda.





No seu comunicado, os The Cure realçaram que contribuiu para a criação de inúmeros álbuns, entre os quais "Wish" (1992), "Wild Mood Swings" (1996), "Bloodflowers" (2000), "Acoustic Hits" (2001) e "The Cure" (2004).





Membro da equipa técnica da banda a partir de 1984, Bamonte passou por dois períodos no grupo de rock gótico, como guitarrista durante 14 anos - tocando nomeadamente baixo de seis cordas - e como teclista desde 2022.







Perry Bamonte realizou mais de 490 concertos, os mais recentes dos quais estão "entre os melhores da história da banda", refere o comunicado.

Para além de integrar os The Cure, Perry Bamonte foi também baixista da banda Love Amongst Ruin, que lançou dois álbuns de estúdio.





(com agências)

"Discreto, intenso, intuitivo, consistente e imensamente criativo, Teddy era uma pessoa de coração generoso e parte essencial da história dos The Cure. (...) Vamos sentir muito a sua falta", lê-se no comunicado.