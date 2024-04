Poeta, ensaísta e crítico literário Eugénio Lisboa morre aos 93 anos

De acordo com a mesma fonte, o autor estava internado no Hospital Curry Cabral, onde morreu de doença oncológica.

Eugénio Lisboa nasceu a 25 de maio de 1930 na então Lourenço Marques (atual Maputo), em Moçambique, e deixa uma vasta obra, desde mais de vinte títulos de ensaio e crítica literária, poesia, diário e memórias, tendo ainda organizado antologias de autores portugueses publicadas no Reino Unido.

Dedicou-se ao estudo da literatura portuguesa, particularmente do Neorrealismo, tendo lançado a primeira obra em 1957, "José Régio. Antologia, Nota Bibliográfica e Estudo", autor a quem dedicou muito do seu trabalho, seguindo-se, entre outros, "O Segundo Modernismo em Portugal" (1977) e "Poesia Portuguesa: do "Orpheu" ao Neorrealismo" (1980).