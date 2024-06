Politécnico da Guarda promove Academia de Verão na primeira semana de julho

Numa nota enviada à agência Lusa, aquela instituição referiu que os alunos finalistas do ensino secundário e profissional da região serão convidados a conhecer as instalações, a equipa docente e não docente, e os estudantes dos cursos do Instituto Politécnico da Guarda (IPG) durante a semana de 01 a 05 de julho.

"O design, a conceção e a produção rápida de objetos por computadores (FabLab), bem como a exploração de aplicações tecnológicas no desporto e ferramentas de Inteligência Artificial (IA) para comunicação, vão animar os dias da Academia de Verão de 2024".

O custo de participação é de 20 euros e de 50 euros para quem quiser alojamento.

A coordenadora da Academia de Verão e diretora da Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG), Ana Margarida Fonseca, salientou que este ano será dada "uma atenção especial às questões da cibersegurança, procurando alertar os jovens para os riscos das novas tecnologias".

O objetivo é o de proporcionar espaços de reflexão e de partilha de conhecimentos, recorrendo a metodologias ativas e a experimentação prática.

A sexta edição da Academia engloba todas as escolas do IPG, incluindo pela primeira vez a Escola Superior de Turismo e Hotelaria, em Seia.

Os alunos poderão combinar diferentes áreas, como `workshops` de inteligência artificial e de cibersegurança, atividades geoespaciais e aplicações de aerodinâmica básica, ou `workshops` de cozinha e de técnicas de bar.

No programa, destaca-se também uma oficina noturna de observação de estrelas e constelações.

Decorrerão iniciativas ao ar livre, como um peddy-paper, canoagem, BTT e percurso pedestre, aulas de `mindfulness` e de zumba.

Para o presidente do IPG, Joaquim Brigas, esta é uma excelente oportunidade para os jovens da região que acabaram o secundário ou o ensino profissional terem um primeiro contacto com o ensino superior e, em particular, com o Politécnico da Guarda.

"Queremos que os estudantes conheçam as escolas do Politécnico e os seus cursos, assim como as diversas áreas de trabalho científico que aqui são desenvolvidas".

O objetivo da instituição é o de que muitos concorram aos cursos de licenciatura do IPG para o próximo ano letivo.

As inscrições para a Academia de Verão 2024 estão abertas até quarta-feira e podem ser feitas no `site` do Politécnico da Guarda.

Segundo António Afonso, diretor dos Serviços de Ação Social, a inscrição no valor de 50 euros inclui as refeições na cantina do Politécnico e alojamento nas residências de estudantes, durante cinco dias, e todo o material necessário para a realização das atividades.

"Para participantes não alojados, o custo é de apenas 20 euros, de modo a tornar esta iniciativa acessível a todos", afirmou António Afonso.