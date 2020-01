Porta dos Fundos. Justiça brasileira determina retirada do especial de Natal da Netflix

Esta quarta-feira, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou, a título provisório, que a Netflix deve retirar do ar o episódio especial de Natal do Porta dos Fundos. "A Primeira tentação de Cristo" gerou protestos por parte de vários grupos religiosos.