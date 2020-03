Portugal dos Pequenitos em Coimbra abre concurso para obras de 661 mil euros

"Está aberto concurso para a `Construção de Infraestruturas e Paisagismo do Parque de Portugal dos Pequenitos`, em Coimbra", afirma a FBB, numa nota enviada hoje à agência Lusa.

O anúncio de procedimento, publicado em Diário da República no dia 13, estabelece que "o concurso tem caráter limitado e implicação prévia qualificação dos concorrentes", adianta a Fundação.

A empreitada do procedimento tem como base 661 mil euros e tem "a duração de 122 dias (quatro meses), não sendo passível de renovação", acrescenta.

O prazo de entrega de candidaturas é de 30 dias (a contar da data da publicação), seguindo-se um período de 44 dias para a qualificação de candidatos, sendo, no final, aberto "novo prazo, de 30 dias, para a apresentação de propostas".

De acordo com os termos do concurso, a decisão da adjudicação será divulgada no final de junho.

Idealizado por Bissaya Barreto, o Portugal dos Pequenitos, que foi projetado por "um dos mais marcantes arquitetos do modernismo português, Cassiano Branco", foi inaugurado em junho de 1940.

"Essencialmente dedicado à criança, este parque temático, único no género no país e no estrangeiro, colhe no entanto a admiração e o encanto de todas as idades, permanecendo como espaço-referência nas memórias afetivas de sucessivas gerações", refere a FBB, na sua página na internet.

Nele estão representados de "forma reduzida, mas com enorme rigor de escala e de execução, réplicas de casas tradicionais portuguesas, principais monumentos e referências arquitetónicas emblemáticas da história de Portugal, da sua cultura e influência no Mundo".