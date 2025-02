Portugal e Brasil assinam acordos de cooperação nas áreas dos museus, língua e artes

Fonte oficial do ministério da Cultura do Brasil, contactada pela Lusa, disse que são assinados "três acordos de cooperação" pelas titulares da pasta da Cultura dos dois países - Margareth Menezes, ministra brasileira da Cultura, e Dalila Rodrigues, de Portugal -, que se traduzem em "memorandos de entendimento" entre a Museus e Monumentos de Portugal e o Instituto Brasileiro de Museus, a Fundação Biblioteca Nacional do Brasil e a Biblioteca Nacional de Portugal e, um terceiro, relativo ao Intercâmbio Artístico entre os dois países.

O primeiro estabelece bases de cooperação entre a Museus e Monumentos de Portugal e o Instituto Brasileiro de Museus, acreditando aquelas entidades que "este instrumento será de grande valia para promover um quadro geral e um mecanismo flexível para explorar, desenvolver e aprofundar atividades cooperativas e colaborativas na área de museus e instituições de memória, de modo a promover a pesquisa, a formação de profissionais e o intercâmbio de experiências, conhecimento, boas práticas e exposições de bens culturais".

O segundo memorando de entendimento, que estabelece as bases de cooperação entre a Fundação Biblioteca Nacional Do Brasil e a Biblioteca Nacional de Portugal, visa "fortalecer a cooperação em áreas de interesse mútuo, como digitalização de acervos, intercâmbio técnico e promoção da cultura e literatura em língua portuguesa".

"A iniciativa vai contribuir com o fortalecimento das relações institucionais entre as bibliotecas nacionais dos dois países, maior acessibilidade ao património documental e bibliográfico, beneficiando investigadores e o público em geral e ampliação da cooperação internacional no campo da preservação e difusão do conhecimento", adianta o ministério brasileiro.

O terceiro acordo hoje assinado visa o intercâmbio artístico, estabelecendo que se promova "um futuro programa de bolsas junto de fóruns de ação política e cultural de cada um dos seus Estados e de redes internacionais que têm organizações portuguesas e brasileiras como parceiras no domínio da internacionalização".

A ideia é criar um programa de intercambio "que seja ágil, tenha uma operacionalização regular e veicule a troca de experiências técnicas e colaborativas entre especialistas", promovendo assim "a mobilidade, o intercâmbio artístico e a internacionalização por via da atribuição de bolsas de aperfeiçoamento artístico".

A Lusa pediu também informações ao Ministério da Cultura de Portugal, e ainda não obteve resposta.

Portugal e Brasil realizam hoje a 14.ª cimeira bilateral entre os dois países, em Brasília, com 11 ministros do XXIV Governo Constitucional do executivo PSD/CDS-PP, liderado por Luís Montenegro.

Entre os 11 ministros que acompanham o primeiro-ministro na viagem oficial ao Brasil está a ministra da Cultura, Dalila Rodrigues.

Esta é a segunda Cimeira Luso-Brasileira do atual mandato de Lula da Silva como Presidente do Brasil e a primeira de Luís Montenegro, cujo Governo tomou posse a 02 de abril do ano passado.

A comitiva do Governo português chegou a Brasília na terça-feira e o primeiro-ministro acompanhou os dois últimos pontos da visita oficial do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ao Brasil, que hoje regressa a Lisboa.

O programa da ministra da Cultura inclui também a participação nos II Diálogos Luso-Brasileiros, que acontecem na quinta-feira no Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo.

Nessa ocasião, Dalila Rodrigues irá debater políticas públicas com a ministra da Cultura do Brasil, Margareth Menezes.