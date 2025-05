Português como língua identitária e de afetos assinala Dia Mundial em Berlim

"Pegámos na dimensão da língua identitária e da língua de afetos para esta primeira edição que se vai realizar em Berlim. Pretendemos reunir um grupo de entidades responsáveis pelo ensino da língua portuguesa e apresentarmos aquilo que fazemos tendo a língua portuguesa por objetivo, desde o ensino básico ao ensino superior", revelou Fátima Silva.

À Lusa, a coordenadora do Ensino Português na Alemanha acrescentou que, além dos professores, responsáveis pelos projetos bilingues, e investigadores, poderão também participar alunos, pais e qualquer pessoa que "tenha alguma ligação à língua portuguesa".

"Tentámos arranjar um projeto que a coordenação do ensino quisesse desenvolver para dar uma grande visibilidade a este dia. Pensámos neste ciclo de mesas redondas que se vai iniciar este ano em Berlim, e que vamos alargar [nos próximos anos] a outras áreas consulares e a outras cidades na Alemanha, sempre inserido na comemoração e no âmbito do Dia Mundial da Língua Portuguesa", sustentou.

A iniciativa, que se realiza a 06 de maio, um dia depois da data oficial que assinala o Dia Mundial da Língua Portuguesa, já conta com cerca de 20 inscritos.

"Esta primeira mesa vai-se focar mais em apresentar ao público em geral o que existe. Por muito que as redes sociais tenham informação, e que existam muitos momentos culturais em que se fale do ensino, não sei se as pessoas têm plena consciência do que é que existe em Berlim a nível da língua portuguesa. Vamos apresentar cada uma das áreas, o que fazemos e onde estamos. Queremos que haja `feedback` dos pais ou dos alunos que frequentam ou já frequentaram estas oportunidades", realçou Fátima Silva.

No final, haverá tempo para "conversar com as pessoas individualmente" para explicar a oferta que existe na cidade de Berlim no ensino do português.

A segunda edição deverá decorrer em Dusseldorf, prosseguindo para Frankfurt, Estugarda e Hamburgo, que "coincidem com as áreas consulares". O tema também será alterado para o português como "língua de ciência, de trabalho, de oportunidades, de integração", explorando as "várias dimensões da língua".

A iniciativa, que pretende sobretudo ser uma reflexão e uma troca de boas práticas, está marcada para o dia 06 de maio na livraria portuguesa "Livraria & Mondolibro", na capital alemã.

Em 2019, a 40.ª sessão da Conferência Geral da UNESCO decidiu proclamar o dia 05 de maio de cada ano como "Dia Mundial da Língua Portuguesa".