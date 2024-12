PR considera requalificação do Museu de Setúbal "obra de requinte notável"

O Presidente da República afirmou hoje que a requalificação do Convento de Jesus/Museu de Setúbal é "uma obra de um requinte notável, que cruza a arte universal com a história do convento e com a realidade de Setúbal".

"É uma obra notável, de um requinte notável, de um valor notável. Está de parabéns o município, está de parabéns o senhor presidente da Câmara, estão de parabéns os munícipes e está de parabéns Portugal", disse Marcelo Rebelo de Sousa depois de uma visita ao principal monumento da cidade de Setúbal.

"Pude, com tempo, longamente admirar aquilo que é, de facto, um labor de 20 anos, mas 20 anos que, chegados ao fim, justificam a admiração perante o que foi realizado", acrescentou o chefe de Estado, que elogiou o desempenho do diretor do museu, o professor Fernando António Baptista Pereira, considerando que o renovado museu "é um exemplo dos mais completos e mais felizes da sua conceção".

Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas na parte final da visita ao Convento de Jesus, em que foi acompanhado pelo presidente da Câmara de Setúbal, André Martins, pelos vereadores da Cultura e Urbanismo, pelo presidente da Assembleia Municipal e pelo diretor do Museu de Setúbal.

"O conceito, todo o conceito, que tão bem foi explicado pelo professor Baptista Pereira, que é o conceito de cruzar a arte universal com a história do convento e com a realidade de Setúbal, a história de Setúbal - Setúbal/cidade, Setúbal/região - e com uma visão internacional, quer pelo valor internacional de muitas peças, da sua origem de colecionistas estrangeiros, e do nível excecional, não apenas daquilo que passou a ser, este convento/museu, museu/convento, como, sobretudo, o nível excecional da exposição", sublinhou.

O Presidente da República, que durante a visita também elogiou o trabalho realizado nas últimas duas décadas pelo município sadino para recuperar o mais importante monumento da cidade, destacou a exposição do retábulo, uma das obras-primas do período do Renascimento (meados do século XIV e o fim do século XVI) constituída por 14 grandes painéis pintados a óleo sobre madeira de carvalho, que a partir de agora podem ser apreciados num espaço próprio.

"Nós estamos aqui num exemplo muito sugestivo, que é valorizar um retábulo que, de outra forma, perdia a sua dimensão. É visto de cima, é visto de baixo, em dois planos distintos. E aqui tem condições de conservação e de apresentação ao público que não teria dentro do próprio convento, do templo religioso", disse.

"Espero que seja um museu vivo - os museus são vivos -, portanto, muito visitado, muito aberto a quem cá vive, a quem vem de fora, porque é bem justo", concluiu o Presidente da República.

A Câmara de Setúbal inaugurou a semana passada a terceira fase das obras de requalificação do Convento de Jesus/Museu de Setúbal, equipamento cultural onde o município, ao longo das últimas décadas, investiu mais de 9,5 milhões de euros, montante comparticipado em 5,4 milhões de euros pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

O Convento de Jesus/Museu de Setúbal reabriu ao público a semana passada, mas, para a conclusão do projeto, falta ainda uma quarta fase, que prevê a construção de um depósito para o espólio arqueológico, pinturas e arte sacra do museu.