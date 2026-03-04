PR timorense nomeia Natália Carrascalão representante permanente na CPLP

Natália Carrascalão estava atualmente a exercer funções de assessora na Presidência timorense e substitui no cargo a embaixadora Laura Abrantes.

Timor-Leste assumiu em dezembro a presidência da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), que foi retirada à Guiné-Bissau, na sequência de uma cimeira de chefes de Estado e de Governo, após o golpe de Estado no país que depôs Umaro Sissoco Embaló e interrompeu o processo eleitoral, impedindo a divulgação dos resultados das eleições gerais de novembro.

No mesmo Boletim Oficial, foi publicado outro decreto presidencial que nomeia a atual chefe da Casa Civil da Presidência e antiga provedora dos Direitos Humanos e da Justiça timorense, Jesuína Maria Ferreira Gomes, para o cargo de vice-ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação.

O cargo não faz parte na atual orgânica do Governo timorense, que no caso do Ministério dos Negócios Estrangeiros inclui apenas, além do ministro, a vice-ministra para os Assuntos da ASEAN (Associação das Nações do Sudeste Asiático, sigla em inglês).

A cerimónia de tomada de posse decorre quinta-feira no Palácio da Presidência, em Díli.