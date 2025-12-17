Prémios Óscares passam a ser transmitidos em exclusivo no YouTube a partir de 2029

Em comunicado, aquela academia de cinema revelou que assinou com o YouTube um contrato de exclusividade de transmissão da cerimónia dos Óscares a partir de 2029 até 2033, ampliando uma audiência estimada de "mais de 2 mil milhões de espectadores em todo o mundo".



Com este acordo, aquela instituição põe fim a uma relação com o canal televisivo ABC, que exibirá a cerimónia até 2028, ano em que se cumpre a 100.ª edição dos Óscares.



Segundo a academia, a plataforma YouTube ajudará a aumentar a audiência global dos Óscares, uma vez que inclui recursos como legendas e faixas de áudio em vários idiomas.



Além da transmissão da cerimónia, o acordo incluirá dezenas de conteúdos associados aos prémios, como anúncio dos nomeados, entrevistas a realizadores, programas educativos e podcasts.



Tradicionalmente, os Óscares são o segundo programa com mais audiências nos Estados Unidos, depois da final do campeonato de futebol americano (Super Bowl), mas a cerimónia tem vindo a perder espectadores.



Em 2022, a organização anunciou alterações na atribuição dos prémios, como forma de agilizar a cerimónia e melhorar as audiências, reduzindo, por exemplo, a duração de entrega de galardões em categorias mais técnicas.



De acordo com a revista Variety, este ano, a cerimónia dos Óscares somou 18,1 milhões de espectadores, muito longe dos 55 milhões de telespetadores de 1998, ano em que o filme "Titanic" triunfou em Hollywood.



A 98.ª edição dos Óscares está marcada para 15 de março de 2026, em Los Angeles, Califórnia, sendo os nomeados conhecidos a 22 de janeiro.