Prémios Sophia celebram ``Cinema é Liberdade``

O filme "Não sou nada, The Nothingness Club", de Edgar Pêra, lidera as nomeações aos prémios do cinema português Sophia, tem 15 nomeações. O filme "Great Yarmouth, Provisional Figures" realizado por Marco Martins, tem 13 nomeações.





Os dois filmes estão nomeados na categoria de Melhor Filme, junto de ''Mal Viver'' de João Canijo e ''Nação Valente'' de Carlos Conceição.

Os prémios Sophia celebram a sétima arte em Portugal. Declarações do presidente da Academia Portuguesa de Cinema, Paulo Trancoso. Ouvir a entrevista completa. Academia Portuguesa de Cinema anseia por uma sede.





Em entrevista na Antena 1, Paulo Trancoso fala da importância dos prémios Sophia e da necessidade da criação de uma sede para a Academia Portuguesa de Cinema.