Prémios Valmor para Estação Sul Sueste, Funicular, ISCTE, Liceu Camões e prédio de habitação

Numa cerimónia, no auditório do MUDE-Museu do Design, foram hoje atribuídos cinco Prémios e seis Menções Honrosas de 2021, 2022, 2023 e 2024.

O Prémio Valmor e Municipal de Arquitetura 2021 foi para a reabilitação da Estação Sul e Sueste, situada na Avenida Infante D. Henrique, cujo projeto é da autoria da arquiteta Ana Costa.

Em 2022, foi distinguida a construção de um edifício de habitação em Campo de Ourique, o n.º60 da rua Francisco Metrass, um projeto da autoria do arquiteto João Pedro Falcão de Campos, e em 2023 a reabilitação de um edifício para instalação do Centro de Valorização e Transferência de Tecnologias (ISCTE), na Avenida das Forças Armadas, um projeto da autoria dos arquitetos Bernardo Pizarro Miranda, Pedro Luz Pinto e Susana Rego.

Em 2024, o júri decidiu atribuir dois Prémios Valmor, um pela construção do Funicular da Graça, que faz a ligação entre a Rua dos Lagares e a Calçada da Graça, da autoria de João Favila Menezes, e um outro pela requalificação e ampliação da Escola Secundária de Camões, conhecida como Liceu Camões, situada na Praça José Fontana.

O júri, que avaliou um total de 556 fichas de obras, atribuiu também seis Menções Honrosas.

Em 2021, foram distinguidas a construção de um edifício de Habitação, no n.º 92-92A da Rua das Praças, na Estrela, da autoria do arquiteto Ricardo Bak Gordon, e a construção da Escola Básica do Parque das Nações, na Rua Gaivotas em Terra, da autoria dos arquitetos Teresa e Paulo Serôdio Lopes.

As Menções Honrosas de 2022 foram atribuídas à ampliação de um edifício de habitação, no n.º14 da Travessa de Santa Quitéria, em Campo de Ourique, um projeto da autoria do arquiteto João Appleton, e à construção de um conjunto habitacional, no arruamento à Rua Isaac Rabin, no Lumiar, num projeto da autoria do arquiteto Eduardo Souto de Moura.

Em 2023, a Menção Honrosa foi para o Parque Urbano Gonçalo Ribeiro Telles, na Praça de Espanha, da autoria da NPK, Arquitetos Paisagistas Associados e do Atelier RUA, e em 2024, para a remodelação do Centro de Arte Moderna, da Fundação Calouste Gulbenkian, um projeto da autoria do arquiteto japonês Kengo Kuma e associados.

O júri que avaliou as obras, presidido pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, e coordenado pela vereadora do Urbanismo, Joana Almeida, contou a diretora Municipal de Cultura, Laurentina Pereira, o presidente da Academia Nacional de Belas Artes, Alberto Reaes Pinto, o presidente do Conselho Diretivo Regional de Lisboa e Vale do Tejo da Ordem dos Arquitetos, Pedro Novo, do presidente da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, Jorge Mealha, e da professora catedrática Ana Tostões.

Num comunicado hoje divulgado, a autarquia recorda que em novembro do ano passado, "recuperando cinco anos de interregno", iniciou o processo de reposição dos Prémios Valmor, atribuindo os prémios relativos aos anos de 2018, 2019 e 2020.

Na cerimónia de hoje, a autarquia cumpriu o objetivo de atribuir todos os prémios em atraso, "retomando assim a normalidade na atribuição anual deste prémio".