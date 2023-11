Presidente da República vai apresentar novo livro de Paulo Rangel sobre política constitucional

O livro "Elementos de política constitucional", editado pela Almedina, será apresentado na Universidade Católica Portuguesa e é a sétima obra do eurodeputado, trinta anos depois da publicação da primeira, "Concertação, Programação e Direito do Ambiente", de 1993.

"É uma reflexão sobre as mudanças profundas que vivemos e as consequências que, entre outras, retiraram o monopólio da política ao Estado. O livro tenta responder a um conjunto de interrogações de política constitucional. Trata-se de um contributo académico, político e cívico", refere Paulo Rangel, numa nota enviada à Lusa.

Segundo a nota, o livro aborda o contexto do poder na Idade Média, passando depois pelo nascimento do Estado, o parlamentarismo e a separação de poderes, dedicando "um largo capítulo ao semipresidencialismo português e outro ao federalismo e ao caso particular da União Europeia".

"Explora depois a ideia de um mundo pós-estatal e de democracia pós-territorial analisando aí o papel e o lugar do poder judicial - em particular as questões da legitimidade - e o estatuto e função dos Tribunais Constitucionais ou análogos", acrescenta-se.

"Se o voto estiver a perder valor, a garantia das liberdades fundamentais torna-se mais crucial, reforçando o poder judicial", refere o autor.

Paulo Rangel tem repartido a sua atividade profissional entre a advocacia, a universidade e a política, sendo atualmente docente na Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa (Escola do Porto), onde leciona Ciência Política (desde 1991), e no MBA Executivo da Porto Business School, onde leciona a cadeira "Poder e influência" (desde 2010).

Deputado ao Parlamento Europeu e cabeça de lista do PSD às eleições europeias em 2009, 2014 e 2019, foi deputado à Assembleia da República e líder parlamentar do PSD entre junho de 2008 e julho de 2009.

Foi secretário de Estado Adjunto do ministro da Justiça no XVI Governo Constitucional (2004-2005) e é atualmente primeiro vice-presidente do PSD, na direção de Luís Montenegro.

Na advocacia, que já não exerce, dedicou-se ao Direito Administrativo e Constitucional.