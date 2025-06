Em 1959, os estudantes do Porto já tratavam a Radiotelevisão Portuguesa "por tu", e incorporavam-nos nas folias da Queima das Fitas.

Comentário do telejornal:



“Graça, alegria, saudade – grito vibrante duma mocidade que vive a sua festa maior perante o entusiasmo compartilhado da boa gente nortenha.



O que foi, o que aconteceu? São os estudantes do Porto que vivem a Queima das Fitas. Capas, serpentinas – alegria e mocidade desfilando pelas ruas da velha e austera cidade do Porto.”