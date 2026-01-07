Cultura
Preto no Branco. Episódio 49
Em 1957, o cornetista Domingos Vilaça grava o primeiro tema de jazz em Portugal (Dixiland). É também ele, e o seu conjunto, que animam o concurso de dança rock'n'roll no Lido na Feira Popular. A Radiotelevisão Portuguesa faz cobertura do evento, aparentemente, com um único propósito: deitar abaixo a juventude portuguesa.
E ainda: "Houve pares que se lançavam a dançar com uma espécie de fúria incontida, capaz das mais diversas contrações musculares, numa pretensa loucura.
Poucos foram os que tiverem a noção do ritmo. (…) No meio de tudo isto havia muita brilhantina, muito pó de arroz barato e muito cheiro a suor."
