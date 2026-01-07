Preto no Branco. Episódio 49

O Telejornal comenta "Meninos e meninas de todas as idades requebraram-se com compungidas caras de falso êxtase." Ou "uma jovem demasiadamente morena apertava-se numas calças escarlates."





E ainda: "Houve pares que se lançavam a dançar com uma espécie de fúria incontida, capaz das mais diversas contrações musculares, numa pretensa loucura.



Poucos foram os que tiverem a noção do ritmo. (…) No meio de tudo isto havia muita brilhantina, muito pó de arroz barato e muito cheiro a suor."