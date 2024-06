Primavera Sound Porto arranca no Parque da Cidade

Na 11.ª edição, o festival apresenta um programa maioritariamente feminino, com Amyl and The Sniffers, Royel Otis, Blonde Redhead, Ana Lua Caiano e Amaura, no primeiro dia. No segundo dia do festival, sexta-feira, sobem a palco Lana Del Rey, Justice, Lambchop, The Last Dinner Party, Wolf Eyes, The Legendary Tigerman, Classe Crua e Samuel Úria, entre outros.A tarefa de encerrar o Primavera Sound Porto, no sábado, fica a cargo dos Pulp e The National, num dia que inclui uma homenagem ao músico e produtor norte-americano Steve Albini, que morreu no passado dia 8 de maio, e esteve em todas as edições do Primavera com Shellac.





No sábado atuam também, entre outros, Arca, Billy Woods, Expresso Transatlântico, Conjunto Corona, Joana Stenberg e Best Youth.



A lotação diária máxima do recinto é de 40 mil pessoas. As portas abrem às 15h45.