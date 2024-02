Projeto cultural CriaCôa vai percorrer vários locais do distrito da Guarda

"Trata-se de uma iniciativa de capacitação, criação artística e circulação no território com um enfoque inovador, envolvendo artistas profissionais e estruturas artísticas e socioculturais locais, num trabalho colaborativo", anunciou hoje a CARB - Cooperativa Artística da Raia Beirã CRL, promotora do CriaCôa.

A CARB salientou que, "ao longo de 20 meses, os participantes deverão desenvolver os temas e as atividades, entretanto já escolhidas com os parceiros".

O resultado será um conjunto de cinco trabalhos baseados na linguagem do teatro, abordando cinco temáticas distintas inspiradas no território e na comunidade participante.

Os promotores realçaram que "a união entre os contributos dos profissionais das artes e os parceiros da comunidade pretende gerar peças que cruzam a tradição e a memória com as linguagens da criação artística contemporânea".

Assinalaram ainda que o projeto se distingue pela forte componente de capacitação em `storytelling`, movimento e interpretação, pesquisa e inventariação da memória e linguagem e práticas artísticas acessíveis.

Estão previstas ações que "ampliam as habilidades dos participantes e que conduzem à criação de narrativas envolventes e abordagens artísticas autênticas e inclusivas".

Todas as sessões de capacitação são gratuitas e são abertas aos interessados nas áreas da criação artística, sem limite de idades ou experiência, tendo a duração média de três horas.

A primeira das sessões de capacitação decorre no sábado, pelas 15:00, no salão da Junta de Freguesia de Castelo Rodrigo, no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, com o tema "Storytelling e escrita criativa", com o formador Miguel Fonseca.

Estão já agendadas sessões para dia 09 de março com o tema "Pesquisa e Inventariação da Memória", na sala A Geradora em Vila Franca das Naves (Trancoso); para dia 13 de abril dedicada à "Linguagem e Práticas Artísticas Acessíveis", na sede da Associação Conheça a Sua Aldeia O Freixo, concelho de Almeida, e para 11 de maio sobre "Movimento e Interpretação" em Vila Nova de Foz Côa.

O CriaCôa é um projeto da CARB em parceria com A Geradora -- Cooperativa Integral, a Associação Conheça a Sua Aldeia O Freixo e o Centro Cultural e Recreativo da Mêda.

Estão ainda envolvidos os municípios de Almeida, Mêda, Vila Nova de Foz Côa e Trancoso, e a Junta de freguesia de Castelo Rodrigo, no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo.

O projeto é financiado pelo Programa de Apoio em Parceria: Arte e Coesão Territorial da Direção-Geral das Artes.

A CARB é uma cooperativa cultural que se dedica à criação, divulgação, dinamização e consultoria em atividades culturais e artísticas.