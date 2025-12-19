Próxima edição do Festival d´Avignon vai decorrer de 04 a 25 de julho de 2026

"Esta edição será inscrita no futuro e projetada para os próximos oitenta anos do Festival. É para o futuro que serão dirigidas as questões que os artistas convidados irão abordar, em ligação com a utopia de Jean Vilar", escreve Tiago Rodrigues, sobre a edição de 2026.

O coreano, língua asiática "que agora brilha em todo o mundo", é o idioma escolhido para a 80.ª edição do Festival, depois do inglês, espanhol e árabe, das três edições anteriores, respetivamente.

"A cultura sul-coreana fascina o mundo: K-pop, cinema, séries, literatura... Mas para lá deste poder de influência, procuramos destacar a riqueza das artes performativas coreanas", lê-se na página do festival de teatro que especialistas e críticos consideram o mais importante da Europa.

A aquisição dos passes, que inclui tarifa reduzida para todos os espetáculos, 5% de desconto na loja e livraria e é válido para todas as encomendas em 2026, está já disponível no `site` do festival.

Realizada entre 05 e 26 de julho de 2025, a 79.ª edição do Festival d`Avignon teve o árabe como língua convidada, contando com a participação de criadores da Palestina, Tunísia, Marrocos e Iraque.

A edição abriu com a estreia do novo espetáculo da coreógrafa cabo-verdiana Marlene Monteiro Freitas, "Nôt", inspirado em as "Mil e Uma Noites", e contou com criadores como o encenador alemão Thomas Ostermeier, a coreógrafa belga Anne Teresa de Keersmaeker, e pela estreia de "Le procès Pelicot", pelo encenador e dramaturgo Milo Rau, produção já apresentada em Portugal.

O foco centrou-se na herança árabe e na liberdade de expressão, com referências, quer a nível de debates, quer de criações artísticas, à situação vivida em Gaza desde a ocupação israelita em outubro de 2023, após um ataque perpetrado em 07 de outubro desse ano, pelo movimento islâmico Hamas em território israelita durante um festival de música.

Este ano, Tiago Rodrigues foi reconduzido como diretor artístico do Festival de Avignon, para um novo mandato até 2030 que se inicia em 01 de setembro de 2026.

Tiago Rodrigues foi nomeado para Avignon em julho de 2021 e assumiu funções no outono de 2022, tornando-se no primeiro profissional não francês a dirigir o mais famoso evento de teatro do mundo, a par do Festival de Edimburgo.

Em cada uma das três primeiras edições que dirigiu, Tiago Rodrigues convidou uma língua: em 2023, a língua inglesa, em 2024 a castelhana e, em 2025, o árabe.

Mais informações sobre o Festival estarão disponíveis em https://festival-avignon.com/en.