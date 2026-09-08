Quatro obras de arte roubadas do Museu de Renoir na Côte d`Azur

No plano apresentado em julho, o Ministério da Cultura recomendou mesmo serem retiradas algumas peças de exposição, aquelas que sejam identificadas como mais vulneráveis.





Além do mobiliário original, o Museu Renoir expõe objetos e móveis que pertenceram, bem como retratos, paisagens e nus pintados por Renoir.





c/ Agência France Press

A situação foi anunciada pelo autarca da cidade do sudeste francês. "Detectados pelas câmeras de segurança da cidade,afirmou Bryan Masson em comunicado,"O alarme do museu disparou às 05h48 (horário local, 03h48 GMT).afirmou.Este furto ocorre um ano após o assalto ao Louvre, em plena cidade de Paris, de onde foram roubadas jóias no valor estimado de 88 milhões de euros.Depois disso,No final de julho, um colar de ouro pertencente ao Tesouro de Vix — datado da época celta e enterrado há 2.500 anos na Borgonha, no leste da França — foi roubado em plena manhã de um museu em Châtillon-sur-Seine, local que já havia sido alvo de duas tentativas de roubo anteriores.No início de julho, ao norte de Estrasburgo (leste), os ladrões também roubaram peças do Museu Lalique, em Wingen-sur-Moder, num prejuízo estimado de mais de quatro milhões de euros.Criado em 1960, o Museu Renoir de Cagnes-sur-Mer está instalado na última residência do pintor Pierre-Auguste Renoir (1841-1919).