Cultura
Quatro obras de arte roubadas do Museu de Renoir na Côte d`Azur
As obras estavam no Museu Renoir, em Cagnes-sur-Mer, na Côte d'Azur. Dois ladrões roubaram, na manhã desta terça-feira, quatro obras de arte. Uma das obras foi abandonada durante a fuga.
A situação foi anunciada pelo autarca da cidade do sudeste francês. "Detectados pelas câmeras de segurança da cidade, os dois indivíduos fugiram, abandonando durante a fuga uma das telas roubadas", afirmou Bryan Masson em comunicado, estimando em 9 milhões de euros o valor das obras furtadas do museu.
"O alarme do museu disparou às 05h48 (horário local, 03h48 GMT). Às 05h53, ou seja, cinco minutos depois, a nossa polícia municipal estava no local", afirmou.
Este furto ocorre um ano após o assalto ao Louvre, em plena cidade de Paris, de onde foram roubadas jóias no valor estimado de 88 milhões de euros.
Depois disso, o Ministério francês da Cultura anunciou como prioridade a segurança dos museus.
No final de julho, um colar de ouro pertencente ao Tesouro de Vix — datado da época celta e enterrado há 2.500 anos na Borgonha, no leste da França — foi roubado em plena manhã de um museu em Châtillon-sur-Seine, local que já havia sido alvo de duas tentativas de roubo anteriores.
No início de julho, ao norte de Estrasburgo (leste), os ladrões também roubaram peças do Museu Lalique, em Wingen-sur-Moder, num prejuízo estimado de mais de quatro milhões de euros.
Criado em 1960, o Museu Renoir de Cagnes-sur-Mer está instalado na última residência do pintor Pierre-Auguste Renoir (1841-1919).
"O alarme do museu disparou às 05h48 (horário local, 03h48 GMT). Às 05h53, ou seja, cinco minutos depois, a nossa polícia municipal estava no local", afirmou.
Este furto ocorre um ano após o assalto ao Louvre, em plena cidade de Paris, de onde foram roubadas jóias no valor estimado de 88 milhões de euros.
Depois disso, o Ministério francês da Cultura anunciou como prioridade a segurança dos museus.
No final de julho, um colar de ouro pertencente ao Tesouro de Vix — datado da época celta e enterrado há 2.500 anos na Borgonha, no leste da França — foi roubado em plena manhã de um museu em Châtillon-sur-Seine, local que já havia sido alvo de duas tentativas de roubo anteriores.
No início de julho, ao norte de Estrasburgo (leste), os ladrões também roubaram peças do Museu Lalique, em Wingen-sur-Moder, num prejuízo estimado de mais de quatro milhões de euros.
No plano apresentado em julho, o Ministério da Cultura recomendou mesmo serem retiradas algumas peças de exposição, aquelas que sejam identificadas como mais vulneráveis.
Além do mobiliário original, o Museu Renoir expõe objetos e móveis que pertenceram, bem como retratos, paisagens e nus pintados por Renoir.
c/ Agência France Press