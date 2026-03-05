EM DIRETO
Guerra no Médio Oriente. Acompanhe aqui, ao minuto, a evolução do conflito

Reações à morte de António Lobo Antunes. "Um enorme embaixador da língua portuguesa"

Reações à morte de António Lobo Antunes. "Um enorme embaixador da língua portuguesa"

O escritor português morreu aos 83 anos.

Cristina Sambado, Carlos Santos Neves - RTP /
Mário Cruz - Lusa

VER MAIS

(em atualização)

Conhecida a notícia da morte de António Lobo Antunes, esta quinta-feira, a ministra da Cultura foi a primeira voz do Governo a prestar tributo àquele que considerou ser um "escritor maior" e "intérprete sensível".

"É com profundo pesar que lamentamos a morte de António Lobo Antunes, escritor maior de Portugal, intérprete sensível e incomparável da condição humana, um dos nossos autores mais reconhecidos das últimas décadas", reagiu Margarida Balseiro Lopes em mensagem divulgada na rede social X.


Na perspetiva da ministra, Lobo Antunes deixa "um legado brilhante e inesquecível".

O primeiro-ministro recorreu igualmente ao X para prestar "muito sentida homenagem a Antonio Lobo Antunes - figura maior da cultura portuguesa".

"O seu legado é uma crónica da humanidade e da originalidade do olhar português e por isso continuará a inquietar-nos e a inspirar-nos", escreveu Luís Montenegro.


"Em meu nome pessoal e em nome do Governo, expresso as mais sentidas condolências à família e aos amigos", concluiu.

Também o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, lamentou a morte do escritor, descrevendo-o como "enorme embaixador da língua portuguesa".

"Como poucos revelou as vísceras da alma e as sinopses do corpo. Uma lucidez distante que não é desdém mas desapego. Um enorme embaixador da língua portuguesa", escreveu Paulo Rangel no X.
"O verdadeiro escritor"
Por sua vez, a editora Dom Quixote veio reafirmar o compromisso com a divulgação e promoção de uma obra "cuja importância ultrapassou fronteiras".

"Foi com profunda tristeza, e ainda a recuperar do choque, que recebemos a notícia, esta manhã, da morte de António Lobo Antunes, nome maior da literatura portuguesa, autor de romances que ficarão para sempre na memória dos seus leitores e admiradores", lê-se em mensagem publicada nas redes sociais da editora de António Lobo Antunes.



A Dom Quixote compromete-se "a continuar a trabalhar e a promover a sua obra, cuja importância ultrapassou fronteiras" e "despede-se assim do grande escritor português, o verdadeiro escritor, que dedicou toda a sua vida à literatura, prestando-lhe a devida e merecida homenagem e deixando sentidas condolências à sua família, aos seus amigos e aos seus leitores".

Para Ana Rita Bessa, presidente do grupo Leya, António Lobo Antunes “é e será uma voz maior da literatura portuguesa”. Refere que o escritor expressava as palavras com profunda liberdade, sem pudor e colocava na escrita as “suas zangas, as suas questões e as suas memórias”.

O antigo secretário de Estado, Francisco José Viegas, também escritor e editor literário, recorda um estilo novo que António Lobo Antunes trouxe aos romances em Portugal - a forma como as personagens se misturam com a voz do escritor - sempre entre a prosa e a poesia, e dá como exemplo frases como "não entres tão depressa nessa noite escura, ou amar uma pedra".



Tópicos
PUB
PUB