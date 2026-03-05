Reações à morte de António Lobo Antunes. "Um enorme embaixador da língua portuguesa"
O escritor português morreu aos 83 anos.
Conhecida a notícia da morte de António Lobo Antunes, esta quinta-feira, a ministra da Cultura foi a primeira voz do Governo a prestar tributo àquele que considerou ser um "escritor maior" e "intérprete sensível".
"É com profundo pesar que lamentamos a morte de António Lobo Antunes, escritor maior de Portugal, intérprete sensível e incomparável da condição humana, um dos nossos autores mais reconhecidos das últimas décadas", reagiu Margarida Balseiro Lopes em mensagem divulgada na rede social X.
Na perspetiva da ministra, Lobo Antunes deixa "um legado brilhante e inesquecível".
O primeiro-ministro recorreu igualmente ao X para prestar "muito sentida homenagem a Antonio Lobo Antunes - figura maior da cultura portuguesa".
"O seu legado é uma crónica da humanidade e da originalidade do olhar português e por isso continuará a inquietar-nos e a inspirar-nos", escreveu Luís Montenegro.
"Em meu nome pessoal e em nome do Governo, expresso as mais sentidas condolências à família e aos amigos", concluiu.
Também o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, lamentou a morte do escritor, descrevendo-o como "enorme embaixador da língua portuguesa".
"Como poucos revelou as vísceras da alma e as sinopses do corpo. Uma lucidez distante que não é desdém mas desapego. Um enorme embaixador da língua portuguesa", escreveu Paulo Rangel no X.
"O verdadeiro escritor"
Por sua vez, a editora Dom Quixote veio reafirmar o compromisso com a divulgação e promoção de uma obra "cuja importância ultrapassou fronteiras".
"Foi com profunda tristeza, e ainda a recuperar do choque, que recebemos a notícia, esta manhã, da morte de António Lobo Antunes, nome maior da literatura portuguesa, autor de romances que ficarão para sempre na memória dos seus leitores e admiradores", lê-se em mensagem publicada nas redes sociais da editora de António Lobo Antunes.