"Restos do Vento", de Tiago Guedes, integra Seleção Oficial do Festival de Cannes

O filme "Restos do Vento", de Tiago Guedes, foi escolhido para integrar a Seleção Oficial do Festival de Cannes. Albano Jerónimo é o protagonista do filme que conta ainda no elenco com nomes como Nuno Lopes, Isabel Abreu e Gonçalo Waddington.