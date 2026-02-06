Rio Maior adia desfile de Carnaval para maio

Este adiamento, "surge não só por razões de segurança, mas também como forma de respeito e solidariedade para com todos os munícipes e restantes portugueses afetados pela recente tragédia e que ainda enfrentam perdas e dificuldades resultantes deste fenómeno", divulgou a Câmara de Rio Maior, no distrito de Santarém.

A decisão foi tomada após uma reunião com os grupos participantes, tendo sido consensualizado o adiamento do desfile para o dia 02 de maio.

O município decidiu ainda "manter a atribuição das verbas previstas por participante e por grupo, destinadas a apoiar as despesas inerentes à preparação do desfile", pode ler-se num comunicado da autarquia.

Já no que respeita ao Carnaval Escolar, a Câmara decidiu "manter a data inicial, mudando o local do evento para o Pavilhão Polidesportivo, por razões de prevenção em relação às condições climatéricas e consequente segurança das crianças".

A prioridade do município mantém-se, para já "centrada na salvaguarda da segurança das populações, bem como na recuperação das vias e infraestruturas afetadas pelas condições meteorológicas adversas, cujos efeitos ainda persistem no concelho", conclui o comunicado divulgado nas redes sociais.

No concelho de Rio Maior, onde o mau tempo tem provocado inundações e algumas derrocadas, continuam condicionadas ou fechadas ao trânsito dezenas de estradas municipais e nacionais.