Rock in Rio. Linhas Vermelha e Verde do metro de Lisboa abertas até às 02h30 no fim de semana

À semelhança do fim de semana passado, em que a medida esteve também implementada tendo em conta o início do festival, que se realiza no Parque Tejo Lisboa, todas as estações da Linha Vermelha (Aeroporto - São Sebastião) vão estar abertas, com exceção das de Olaias, Bela Vista e Encarnação.

De acordo com a informação disponibilizada pelo metro, na Linha Verde (Telheiras -- Cais do Sodré) vão estar abertas as estações da Alameda, Cais do Sodré, Areeiro, Campo Grande e Telheiras.

A circulação será feita com comboios de 6 carruagens.

O metro de Lisboa recorda ainda que as estações Oriente e Moscavide são as mais próximas do local do evento.

Quem sair na estação Oriente poderá apanhar o `shuttle` da Carris que fará a ligação ao Parque Tejo, indicou o metro, acrescentando que se opção de saída for a estação Moscavide, o percurso a pé até ao recinto do evento demora cerca de 25 minutos.

Para facilitar as deslocações e evitar demoras e filas, o metro recomenda ainda a utilização de cartão bancário com sistema `contactless`, que permite o pagamento e validação da viagem diretamente no validador.

Também a Carris, a CP, a Fertagus e a Transtejo Soflusa asseguram ofertas de mobilidade específicas para viagens até ao recinto do festival.

De acordo com a organização do Rock in Rio 2024, são esperadas cerca de 85.000 pessoas por dia no festival, que decorre pela primeira vez no Parque Tejo, na zona norte do Parque das Nações.

O parque foi criado para receber eventos da Jornada Mundial da Juventude, em agosto de 2023.

Esta é a 10.ª edição do festival em Portugal e o 20.º aniversário do Rock in Rio, estando a abertura das portas prevista para as 13:00, com o último espetáculo a terminar às 24:00 no palco Mundo.

No dia 23, o recinto encerra às 01:00 e no dia 22 encerra às 02:00, segundo a PSP.

Normalmente, o metro funciona entre as 06:30 e a 01:00.