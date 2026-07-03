Romance de Kalaf vai ser adaptado ao cinema

Kalaf Epalanga, um dos integrantes dos Buraka Som Sistema, lançou em 2017 o livro "Também os Brancos Sabem Dançar". Nesta obra desenvolve temas como a jornada musical da banda, o kuduro e a imigração.Quase dez anos depois do lançamento, a produtora Wonder Maria Filmes decidiu fazer uma adaptação do livro ao cinema. Convidou Kalaf para escrever o filme, juntamente com a guionista Fernanda Polacow.Kalaf Epalanga diz que, tal como no livro, também no filme a música aparece como uma personagem.A realidade europeia e africana confrontam-se, nesta narrativa com a produção prevista para 2028.O anúncio surge na mesma altura do regresso dos Buraka Som Sistema aos palcos, para um concerto no Nos Alive. Uma semana antes, este sábado, a banda vai estar na Casa Capitão, transformada em "sala de estar", diz Kalaf, para um reencontro de amigos da banda.A Antena 1 falou com Kalaf Epalanga sobre as novidades. De fundo, a nova música dos Buraka Som Sistema, "Puro Mambo".Encontro marcado a partir das 15h na Casa Capitão, em Lisboa, com entrada livre até às 22h30. O concerto de comemoração dos 20 anos de carreira é a 11 de julho no palco principal do Nos Alive e os bilhetes estão esgotados.