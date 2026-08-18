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A evolução da resposta aos incêndios atualizada ao minuto

Incêndios em Portugal. A situação ao minuto

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Incêndios em Portugal. A situação ao minuto

Ao início da manhã desta terça-feira, havia cerca de um milhar de operacionais mobilizados para combater cinco incêndios ativos. A noite foi difícil para o dispositivo. Atualizamos aqui, ao minuto, o evoluir da situação.

Mariana Ribeiro Soares, Carlos Santos Neves - RTP / Adicionar como fonte informativa

Emissão da RTP Notícias

José Pinto Dias - RTP

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Arouca
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Incêndio com quatro frentes ativas inspira cuidados em duas aldeias

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O incêndio que deflagrou na segunda-feira em Arouca progredia, esta manhã, com quatro frentes ativas, levando a Proteção Civil a dar indicações de proteção para duas aldeias.

"Arouca tem quatro frentes ativas. Neste incêndio temos algumas proteções a habitações e medidas preventivas de indicação de segurança para as populações das aldeias de Bouceguedim, Aldeia do Cando e junto ao rio Frades", explicou José Miranda, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, ouvido pela Lusa.

O incêndio deflagrou às 21h50 de segunda-feira em Cabreiros e Albergaria da Serra, no concelho de Arouca, distrito de Aveiro. Pelas 8h50 era combatido por 226 operacionais, apoiados por 67 meios terrestres e dois aéreos.
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Luís Montenegro e Luís Neves na sede da Proteção Civil

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O primeiro-ministro e o ministro da Administração Interna estão, nesta altura, na sede da Proteção Civil para assistir ao brieifing técnico onde é feito o ponto de situação nacional sobre os incêndios.
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RTP /

Incêndio em Santo Tirso dá sinais de acalmia mas previsão meteorológica não é favorável

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Em Santo Tirso, o fogo dá sinais de alguma acalmia, mas os bombeiros estão preocupados com possíveis reacendimentos devido às condições meteorológicas desfavoráveis, prevendo-se vento forte e altas temperaturas.

“Os setores que nos parecem agora mais calmos podem durante a tarde tornar-se mais complexos”, disse Vítor Pinto, comandante dos bombeiros voluntários Tirenses, em declarações à RTP.

O incêndio que começou na tarde de segunda-feira tem quatro frentes ativas e já consumiu mais de 900 hectares.

No local estão dois meios aéreos e 56 veículos apoiados por 180 operacionais.
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RTP /

Fogo em Vila Flor em fase de resolução

O incêndio que deflagrou na segunda-feira à noite em Vila Flor, distrito de Bragança, entrou em resolução pelas 07h40, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional de Bragança.

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O fogo deflagrou cerca das 21h50 de segunda-feira em Candoso e Carvalho de Egas, concelho de Vila Flor, numa zona de mato.

No local, a combater as chamas, permanecem 103 operacionais e 36 viaturas.

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Santo Tirso
RTP /

Incêndio ativo com quatro frentes e várias projeções

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O incêndio que deflagrou na segunda-feira em Santo Tirso, no distrito do Porto, continuava esta manhã ativo e com quatro frentes, de acordo com fonte do Comando Sub-Regional do Porto, citada pela agência Lusa.

O fogo deflagrou em Rebordões pelas 17h40 de segunda-feira, mantendo-se agora com várias "projeções e reativações".

O combate mobiliza 174 operacionais e 55 viaturas, tendo já sido solicitados meios aéreos.

As chamas lavram em zona de mato e "não há para já danos em habitações, nem humanos", segundo a mesma fonte.
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Ponto de situação
RTP /

Dominados fogos em Valongo e Lamego. Cinco incêndios ativos em Portugal continental

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  • O incêndio que deflagrou na manhã de segunda-feira em Sobrado, no concelho de Valongo, distrito do Porto, foi dado como dominado durante a madrugada, indicou a Proteção Civil. Citada pela Lusa, uma porta-voz do Comando Sub-regional da Área Metropolitana do Porto da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil confirmou, pouco depois das 3h00, que o fogo estava já em fase de conclusão;


  • Fonte da Câmara Municipal de Valongo avançou, na última noite, que sete pessoas ficaram feridas - cinco bombeiros e dois civis. Um dos bombeiros e um dos civis sofreram ferimentos graves. O incêndio ditou ainda o corte da Estrada Nacional 209;


  • Também o incêndio que deflagrou na segunda-feira no concelho de Lamego, distrito de Viseu, foi dado como dominado. "O incêndio foi dominado às 4h30 de hoje, mantendo-se no local 71 operacionais, com o apoio de 18 meios terrestres. Não há feridos, nem populações em risco", adiantou o Comando Sub-Regional do Douro;


  • Pouco antes das 7h00, permaneciam ativos cinco incêndios em Portugal continental. O fogo que deflagrou ao final da tarde de sábado em Cabeça Boa, no concelho de Torre de Moncorvo, Bragança, era o que mais meios mobilizava - 423 operacionais, apoiados por 141 veículos;


  • No incêndio de Torre de Moncorvo, que alastrou ao concelho de Carrazeda de Ansiães, as chamas aproximaram-se da aldeia de Lousa;


  • Em Ponte de Lima, distrito de Viana do Castelo, o incêndio que teve início pela 14h30 de domingo na Senhora da Rocha mobilizava esta manhã manhã e 205 operacionais, apoiados por 73 viaturas;


  • Ainda no distrito do Porto, o incêndio que deflagrou às 17h40 de segunda-feira em Rebordões, no concelho de Santo Tirso, mobilizava 180 operacionais, apoiados por 57 viaturas;


  • O incêndio que deflagrou na noite de segunda-feira na freguesia de Cabreiros e Albergaria da Serra, no concelho de Arouca, permanece igualmente ativo, estando a ser combatido por 134 operacionais, apoiados por 41 veículos;


  • Pelas 6h50, estava também ativo o incêndio de Seixo Manhoses, no concelho de Vila Flor, distrito de Bragança, mobilizando 102 operacionais e 35 viaturas. Foi necessário retirar moradores da aldeia de Seixo de Manhoses, por precaução;


  • O perigo de incêndio rural está entre os níveis muito elevado e máximo. A Proteção Civil proibiu queimadas e uso de fogo para confeção de alimentos em espaços rurais, exceto nos locais já autorizados;


  • O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu avisos laranja e amarelo para as regiões norte e centro do país, também devido ao calor. A humidade no ar deverá ser inferior a 30 por cento.
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Incêndio obriga a confinamento em Seixo de Manhose, Vila Flor

Um incêndio que deflagrou às 23:00, obrigou ao confinamento da população na aldeia de Seixo de Manhoso, em Vila Flor, com as chamas a ameaças propriedades e culturas.

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RTP /

Noite complicada em Ponte de Lima

Cerca das 00:00 de terça-feira não havia ainda necessidade de confinamentos, mas as forças de combate às chamas previam uma noite difícil.

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O incêndio, que lavra entre Ponte de Lima e Viana do Castelo, mantém duas frentes ativas.

Este fogo, que deflagrou na sexta-feira, foi dominado, mas reacendeu-se no domingo.

Cinco bombeiros já sofreram ferimentos ligeiros.
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RTP /

Seis bombeiros feridos no combate às chamas em Ponte de Lima

Um incêndio está a lavrar com frente ativa entre Ponte de Lima e Viana do Castelo.

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O fogo começou na sexta-feira, foi dominado e reacendeu-se ontem, deixando 6 bombeiros com ferimentos ligeiros.
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RTP /

Número de detidos por incêndio florestal aumentou 143%

O número de pessoas detidas pela GNR por incêndio florestal mais do que duplicou.

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São já 165 pessoas indiciadas pelo crime de incêndio florestal, um aumento de 143 por cento em relação ao ano passado.

Nas prisões portuguesas estão 46 pessoas em prisão preventiva a aguardar julgamento.
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RTP /

Confinamentos previstos devido ao incêndio de Torre de Moncorvo

Em Torre de Moncorvo já se fala em confinamento. O incêndio aproxima-se da aldeia de Lousa e a população prepara-se para se fechar nas suas casas caso a situação se agrave.

Foto: José Pinto Dias - RTP

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Este é o fogo que neste momento mais preocupa as autoridades no país e que mobiliza mais meios, com as temperaturas elevadas e os acessos a complicarem o combate às chamas.

Já em Vila Flor, um incêndio que deflagrou às 23:00, obrigou ao confinamento da população na aldeia de Seixo de Manhoso, com as chamas a ameaçar propriedades e culturas durante a madrugada.
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RTP /

Proteção Civil alerta para cuidados de saúde com calor excessivo

Nove distritos estão com aviso laranja devido ao calor.

Foto: Filipe Silva - RTP

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A Proteção Civil alertou para o perigo de incêndio e os cuidados a ter com a saúde, sobretudo de crianças e pessoas vulneráveis.
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