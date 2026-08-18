Incêndios em Portugal. A situação ao minuto

Incêndio com quatro frentes ativas inspira cuidados em duas aldeias
"Arouca tem quatro frentes ativas. Neste incêndio temos algumas proteções a habitações e medidas preventivas de indicação de segurança para as populações das aldeias de Bouceguedim, Aldeia do Cando e junto ao rio Frades", explicou José Miranda, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, ouvido pela Lusa.
O incêndio deflagrou às 21h50 de segunda-feira em Cabreiros e Albergaria da Serra, no concelho de Arouca, distrito de Aveiro. Pelas 8h50 era combatido por 226 operacionais, apoiados por 67 meios terrestres e dois aéreos.
Luís Montenegro e Luís Neves na sede da Proteção Civil
Incêndio em Santo Tirso dá sinais de acalmia mas previsão meteorológica não é favorável
“Os setores que nos parecem agora mais calmos podem durante a tarde tornar-se mais complexos”, disse Vítor Pinto, comandante dos bombeiros voluntários Tirenses, em declarações à RTP.
O incêndio que começou na tarde de segunda-feira tem quatro frentes ativas e já consumiu mais de 900 hectares.
No local estão dois meios aéreos e 56 veículos apoiados por 180 operacionais.
Fogo em Vila Flor em fase de resolução
O incêndio que deflagrou na segunda-feira à noite em Vila Flor, distrito de Bragança, entrou em resolução pelas 07h40, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional de Bragança.
No local, a combater as chamas, permanecem 103 operacionais e 36 viaturas.
Incêndio ativo com quatro frentes e várias projeções
O fogo deflagrou em Rebordões pelas 17h40 de segunda-feira, mantendo-se agora com várias "projeções e reativações".
O combate mobiliza 174 operacionais e 55 viaturas, tendo já sido solicitados meios aéreos.
As chamas lavram em zona de mato e "não há para já danos em habitações, nem humanos", segundo a mesma fonte.
Dominados fogos em Valongo e Lamego. Cinco incêndios ativos em Portugal continental
- O incêndio que deflagrou na manhã de segunda-feira em Sobrado, no concelho de Valongo, distrito do Porto, foi dado como dominado durante a madrugada, indicou a Proteção Civil. Citada pela Lusa, uma porta-voz do Comando Sub-regional da Área Metropolitana do Porto da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil confirmou, pouco depois das 3h00, que o fogo estava já em fase de conclusão;
- Fonte da Câmara Municipal de Valongo avançou, na última noite, que sete pessoas ficaram feridas - cinco bombeiros e dois civis. Um dos bombeiros e um dos civis sofreram ferimentos graves. O incêndio ditou ainda o corte da Estrada Nacional 209;
- Também o incêndio que deflagrou na segunda-feira no concelho de Lamego, distrito de Viseu, foi dado como dominado. "O incêndio foi dominado às 4h30 de hoje, mantendo-se no local 71 operacionais, com o apoio de 18 meios terrestres. Não há feridos, nem populações em risco", adiantou o Comando Sub-Regional do Douro;
- Pouco antes das 7h00, permaneciam ativos cinco incêndios em Portugal continental. O fogo que deflagrou ao final da tarde de sábado em Cabeça Boa, no concelho de Torre de Moncorvo, Bragança, era o que mais meios mobilizava - 423 operacionais, apoiados por 141 veículos;
- No incêndio de Torre de Moncorvo, que alastrou ao concelho de Carrazeda de Ansiães, as chamas aproximaram-se da aldeia de Lousa;
- Em Ponte de Lima, distrito de Viana do Castelo, o incêndio que teve início pela 14h30 de domingo na Senhora da Rocha mobilizava esta manhã manhã e 205 operacionais, apoiados por 73 viaturas;
- Ainda no distrito do Porto, o incêndio que deflagrou às 17h40 de segunda-feira em Rebordões, no concelho de Santo Tirso, mobilizava 180 operacionais, apoiados por 57 viaturas;
- O incêndio que deflagrou na noite de segunda-feira na freguesia de Cabreiros e Albergaria da Serra, no concelho de Arouca, permanece igualmente ativo, estando a ser combatido por 134 operacionais, apoiados por 41 veículos;
- Pelas 6h50, estava também ativo o incêndio de Seixo Manhoses, no concelho de Vila Flor, distrito de Bragança, mobilizando 102 operacionais e 35 viaturas. Foi necessário retirar moradores da aldeia de Seixo de Manhoses, por precaução;
- O perigo de incêndio rural está entre os níveis muito elevado e máximo. A Proteção Civil proibiu queimadas e uso de fogo para confeção de alimentos em espaços rurais, exceto nos locais já autorizados;
- O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu avisos laranja e amarelo para as regiões norte e centro do país, também devido ao calor. A humidade no ar deverá ser inferior a 30 por cento.
Incêndio obriga a confinamento em Seixo de Manhose, Vila Flor
Um incêndio que deflagrou às 23:00, obrigou ao confinamento da população na aldeia de Seixo de Manhoso, em Vila Flor, com as chamas a ameaças propriedades e culturas.
Noite complicada em Ponte de Lima
Cerca das 00:00 de terça-feira não havia ainda necessidade de confinamentos, mas as forças de combate às chamas previam uma noite difícil.
Este fogo, que deflagrou na sexta-feira, foi dominado, mas reacendeu-se no domingo.
Cinco bombeiros já sofreram ferimentos ligeiros.
Seis bombeiros feridos no combate às chamas em Ponte de Lima
Um incêndio está a lavrar com frente ativa entre Ponte de Lima e Viana do Castelo.
Número de detidos por incêndio florestal aumentou 143%
O número de pessoas detidas pela GNR por incêndio florestal mais do que duplicou.
Nas prisões portuguesas estão 46 pessoas em prisão preventiva a aguardar julgamento.
Confinamentos previstos devido ao incêndio de Torre de Moncorvo
Em Torre de Moncorvo já se fala em confinamento. O incêndio aproxima-se da aldeia de Lousa e a população prepara-se para se fechar nas suas casas caso a situação se agrave.
Foto: José Pinto Dias - RTP
Proteção Civil alerta para cuidados de saúde com calor excessivo
Nove distritos estão com aviso laranja devido ao calor.
Foto: Filipe Silva - RTP