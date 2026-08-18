Incêndios em Portugal. A situação ao minuto

O incêndio que deflagrou na segunda-feira em Arouca progredia, esta manhã, com quatro frentes ativas, levando a Proteção Civil a dar indicações de proteção para duas aldeias.



"Arouca tem quatro frentes ativas. Neste incêndio temos algumas proteções a habitações e medidas preventivas de indicação de segurança para as populações das aldeias de Bouceguedim, Aldeia do Cando e junto ao rio Frades", explicou José Miranda, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, ouvido pela Lusa.



O incêndio deflagrou às 21h50 de segunda-feira em Cabreiros e Albergaria da Serra, no concelho de Arouca, distrito de Aveiro. Pelas 8h50 era combatido por 226 operacionais, apoiados por 67 meios terrestres e dois aéreos.