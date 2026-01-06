RTP sofreu "uma enorme pressão" para não estar na Eurovisão diz presidente da RTP

"A RTP foi sujeita a uma enorme pressão [...] para a RTP não participar do próximo festival de Eurovisão por causa de Israel estar presente", disse Nicolau Santos na comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, no âmbito da audição do órgão.

O presidente referiu que "a RTP, em assembleia geral da EBU (União Europeia de Radiodifusão), votou pela mudança do sistema de votação, que permite ter maior transparência e maior controlo", sendo que se essa votação se concretizasse positiva a "Eurovisão contaria com todos os que quisessem participar, incluindo Israel".

"E a RTP associou-se e estará presente no festival da Eurovisão", disse.

As afirmações surgiram na sequência de uma questão colocada pelo Chega questionando a neutralidade da transmissão do concerto Juntos por Gaza.