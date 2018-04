Rui Moreira alertou ministro da Cultura para "disparidades" territoriais de verbas

Foto: Manuel Fernando Araújo - Lusa

De fora do concurso da Direção-Geral das Artes (DGArtes), na Invicta, ficaram estruturas como a Seiva Trupe, o Teatro Experimental do Porto , o FITEI, o Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica, entre outros.



Rui Moreira, numa carta enviada ao ministro da Cultura, manifesta preocupação relativamente aos critérios definidos pelo processo de apoio artístico.



O autarca esteve reunido com 66 agentes culturais da área metropolitana do Porto num encontro, no Teatro do Rivoli, onde se exigiu a abertura de um novo concurso.