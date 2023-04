Sala esgotada em Lisboa na homenagem ao rapper moçambicano Azagaia

Às letras acrescentava ritmo e fazia músicas no estilo rap para falar da paz, da humanidade, criticar o racismo, a desigualdade social, a sede de poder dos dirigentes, a situação política atual de Moçambique e tanto mais. Era famoso entre a geração mais jovem do país que tanto amava e, pelo que se ouviu na sala, "dizia a verdade que o povo moçambicano queria ouvir".



Ainda a viver o luto, um grupo de amigos reuniu-se em Lisboa e espalhou a novidade: um concerto coletivo de várias nações com a língua portuguesa como motor.



" Vampiros" abriu a noite e num vídeo via-se e ouvia-se " o mano Azagaia" ora a dar entrevistas, ora a cantar. Matar saudades de Azagaia começou por ser assim através de um écran colocado no palco enquanto a DJ Indira Mateta aquecia a audiência.



Uma das organizadoras, Magda Burity, vestiu a t-shirt mais vista da noite - uma que tinha a imagem de Azagaia. Era a cara da felicidade. A ideia era fazer o que não se conseguia em Moçambique : uma festa sem pertubações policiais e com a presença de 17 artistas de várias nacionalidades.



Da voz do jazz Maria João, ao sobrinho de Zeca Afonso, João Afonso - ambos moçambicanos - Do português Sérgio Godinho ao descendente de São Tomenses - o rapper Valete, do angolano Paulo Flores a Luís Caracol, o desfile de músicos terminou pela madrugada para lembrar o artista falecido inesperadamente a 9 de Março passado.

A terminar, Skuru Fitchadu, artista cabo-verdiano, juntou o funaná ao punk electrizante.

Supresa da noite, Luaty Beirão, ativista angolano, surgiu disfarçado dos pés à cabeça com um macacão completo de licra que tapava o corpo em geral, as mãos e a cabeça em particular. Ali era o Ikonoklasta a cantar hip-hop.



Depois do sucesso desta quinta-feira Magda Burity já pensa em concertos parecidos em vários países como por exemplo, o Brasil, porque " Azagaia agora é Património".