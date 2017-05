Salvador Sobral contra 25: conheça as canções que tentam conquistar a Eurovisão

RTP 11 Mai, 2017, 22:11 / atualizado em 11 Mai, 2017, 22:50 | Cultura

São vinte e seis países, todos com um objetivo em mente: vencer o Festival Eurovisão da Canção. Este ano, Portugal aparece como um dos favoritos à vitória. A música composta por Luísa Sobral e cantada pelo irmão Salvador tem atraído fãs um pouco por todo o mundo e emocionado até quem estava mais afastado do festival.



A missão não se apresenta fácil: Portugal nunca ganhou a Eurovisão, tendo apenas conseguido um sexto lugar em 1996. Foi nesse ano que Lúcia Moniz subiu ao palco com "O meu coração não tem cor".



Agora, cabe a Salvador Sobral conseguir o melhor resultado de sempre, quiçá a vitória. Do outro lado encontram-se os outros nove países apurados na primeira semi-final, bem como os dez vencedores desta quinta-feira. Juntam-se ainda os países do Big Five, que têm acesso direto à final e o país anfitrião.



Vencedores da primeira semi-final: Portugal, Moldávia, Azerbaijão, Grécia, Suécia, Polónia, Arménia, Austrália, Chipre e Bélgica



Vencedores da segunda semi-final: Bulgária, Bielorrússia, Croácia, Hungria, Dinamarca, Israel, Roménia, Noruega, Holanda, Áustria



Big Five e anfitrião: França, Itália, Espanha, Reino Unido, Alemanha e Ucrânia



A Lista das Canções



Portugal: Amar Pelos Dois (Salvador Sobral)







Ucrânia: Time (O. Torvald)









Itália: Occidentali’s Karma (Francesco Gabbani)









Reino Unido: Never Give Up On You (Lucie Jones)









Espanha: Do it For Your Lover (Manel Navarro)









Alemanha: Perfect Life (Levina)









França: Requiem (Alma)









Suécia: I Can’t Go On (Robin Bengtsson)









Austrália: Don’t Come Easy (Isaiah)









Bélgica: City Lights (Blanche)









Azerbaijão: Skeletons (Dihaj)









Grécia: This is Love (Demy)









Polónia: Flashlight (Kasia Mos)









Moldávia: Hey Mamma (Sunstroke Project)









Chipre: Gravity (Hovig)









Arménia: Fly With Me (Artsvik)







Bulgária: Beautiful Mess (Kristian Kostov)







Bielorússia: Story of My Life (Naviband)







Hungria: Origo (Joci Pápai)







Dinamarca: Where I Am (Anja)







Croácia: My Friend (Jacques Houdek)







Israel: I Feel Alive (IMRI)







Roménia: Yodel It! (Llinca ft Alex Florea)







Noruega: Grab The Moment (JOWST)







Holanda: Lights and Shadows (OG3NE)







Áustria: Running On Air (Nathan Trent)