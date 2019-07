Saudade Theatre estreia peça de Mickäel de Oliveira em Los Angeles

Lusa28 Jul, 2019, 11:09 | Cultura

Este espetáculo em Los Angeles será "o primeiro original da Saudade Theatre", explica à Lusa o fundador Filipe Valle Costa, que divide a direção artística da companhia com Diogo Martins, e uma segunda colaboração com Oliveira, depois de "A Constituição", apresentado em Nova Iorque, há dois anos, e depois em Los Angeles.

"Daí começaram a surgir conversas para ele [Mickäel de Oliveira] vir encenar um espetáculo dele de novo. Perguntámos se poderia ser uma nova peça, e concordou. Surgiu este espetáculo, sobre essa tão estranha ação humana, o suicídio", acrescenta o ator.

O texto não está para já completo, num espetáculo que atravessa um processo "que o Mickäel está a descobrir por ele próprio", e que será depois trabalhado "em conjunto com o elenco da peça".

No Anthony Meindl Studio, a coprodução com o Coletivo 84, estrutura de Mickäel de Oliveira, terá música original de Drum & Lace e, como elenco, os diretores artísticos da Saudade, Filipe Valle Costa e Diogo Martins, além de Liliana de Castro e da norte-americana Joy Brunson.

Para a companhia, desde 2014 a funcionar nos Estados Unidos, primeiro em Nova Iorque e agora em Los Angeles, este é "um passo obviamente muito especial", por se agregarem a um dramaturgo "muito bem conhecido em Portugal", mas também pela "missão" de "não ser propriamente uma companhia de teatro de museu", mas antes "criar uma ponte entre artistas" dos dois países.

Para que a ponte não seja "só dum lado", acrescenta, há "um diálogo aberto" para que a peça acabe por ser apresentada "em Portugal, em português", o que marcaria um regresso para parte do elenco e uma "oportunidade".

Dramturgo e encenador, fundador do Coletivo 84 com John Romão, Mickäel de Oliveira é autor de peças como "Sócrates Tem de Morrer", "Hipólito - Monólogo masculino sobre a Perplexidade", "Oslo -- Fuck them All and Everythig Will Be Wonderful", "Clitemnestra", distinguida no Prémio Luso-Brasileiro António José da Silva, e de "O que é teu entregou aos mortais", Prémio de Nova Dramaturgia Maria Matos, entre outras obras. Tem trabalhado com companhias como a Cão Danado (Porto), Teatro Nova Europa (Porto) e DayforNight (Paris).

Com a atriz e encenadora Maria João Luís montou há um ano "150 Milhões de Escravos", uma "peça-denúncia" sobre o trabalho infantil.