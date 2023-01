Seis filmes portugueses no festival de Clermont-Ferrand

Na competição internacional estão três filmes de animação: Os premiados "Ice Merchants", de João Gonzalez, e "O homem do lixo", de Laura Gonçalves, e o filme "Slow Light", dos polacos Przemyslaw Adamski e Katarzyna Kijek, coproduzido por Portugal pela Cola Animation, de Bruno Caetano.Na competição internacional estão ainda as ficções "As sacrificadas", de Aurélie Oliveira Pernet, e "Um caroço de abacate", de Ary Zara.Na restante programação anunciada por Clermont-Ferrand, na competição Lab está o filme "Please make it work", do realizador Daniel Soares, rodado em 2021 numa residência e Locarno, na Suíça.O festival de Clermont-Ferrand, o maior dedicado à curta-metragem, está previsto até 4 de fevereiro e conta com cartaz oficial da realizadora e ilustradora portuguesa Regina Pessoa.