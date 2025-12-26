Série de Vasco Mendonça sobre ópera contemporânea em estreia na RTP2, Mezzo e medici.tv

Em declarações à agência Lusa, o compositor Vasco Mendonça disse que esta série "é apresentada num tom confessional, de partilha pessoal, uma espécie de carta de amor à ópera", género ao qual se refere como "maior" ao cruzar diferentes artes, da literatura às artes plásticas, passando pela dança e a música.

"A ópera mudou literalmente a minha vida como compositor. Esta série nasce do desejo de devolver essa experiência: abrir um espaço de escuta, abrandar o tempo e convidar novos públicos a entrar numa forma de arte que fala dos momentos mais extremos da condição humana", disse.

A série estreia-se em janeiro na RTP2 e será exibida "até ao final do primeiro trimestre de 2026", na Medici.tv e no Mezzo.

A série conta com a participação de compositores como Gyorgy Kurtag e Kajia Saariaho, que morreu em 2023, dos escritores Sofi Oksanen e Martin Crimp, dos encenadores Simon Stone, que tem marcado os principais palcos mundiais de ópera, de Salzburgo ao Met, em Nova Iorque, e Pierre Audi, que morreu no passado mês de maio, tendo dirigido a Ópera Nacional Neerlandesa durante mais de 30 anos, e das sopranos Barbara Hannigan e Julia Bullock, que se contam entre as principais cantoras da atualidade.

O compositor disse à Lusa que, para esta série, teve "o prazer de falar" com amigos e colegas criadores que admira.

A série, afirmou Vasco Mendonça, demonstra "como a ópera está sintonizada com o nosso tempo".

"Nestes tempos de voragem, de profunda crise social, a ópera, que se move mais lentamente, permite-nos abrandar, dar um passo atrás, e ajuda-nos a refletir com outra profundidade sobre o presente".

Foram escolhidas oito óperas, uma por cada episódio, e o sexto aborda três óperas, todas selecionadas com base num critério que implicou o gosto pessoal, ter sido estreada no século XXI, tendo também em conta "o impacto e a aclamação que tiveram junto do público e da crítica internacional".

As óperas selecionadas nos episódios um a cinco são: "Into the Little Hill", de George Benjamin, "Innocence", de Kaija Saariaho, "Fin de Partie", de György Kurtág, "Alice in Wonderland", de Unsuk Chin, e "The Snow Queen", de Hans Abrahamsen.

No sexto episódio são abordadas as óperas "Ophelia", "Upload" e "Denis & Katya", respetivamente de Sarah Nemtsov, Michel van der Aa e Philip Venables.

A série propõe "um olhar de dentro" para os bastidores e o processo criativo, "observando de perto os dilemas, decisões e tensões que moldam cada obra", num "tom descontraído e acessível", apresentando a ópera como "um espaço vibrante de criação, debate e imaginação", disse o autor e realizador de "Opera. Now".

Mendonça adiantou que nesta produção, também apresentada por si, procura, "com humor e clareza", aproximar o universo operático do público em geral, ou seja, "desmistificar o conceito da ópera como elitista e exclusiva".

Para Vasco Mendonça, a ópera é a manifestação de uma pulsão primordial da natureza humana, que é "contar histórias através do canto, no momento em que a fala deixa de ser suficiente".

O canto, disse o compositor, liga-se a "situações extremas" como a morte -- os lamentos -, o êxtase, a luta, a guerra, o trabalho.

Na atualidade contemporânea, a ópera pode abordar temas do quotidiano como a identidade, a crise climática, os conflitos políticos, a intimidade, a própria tecnologia.

Vasco Mendonça, como compositor, tem feito parte dos programas de grupos como Asko|Schoenberg Ensemble, Nieuw Ensemble, Axiom Ensemble, Remix Ensemble, International Contemporary Ensemble, Sinfónica de São Paulo, orquestras Gulbenkian, Sinfónica Casa da Música e Drumming Grupo de Percussão.

O compositor tem recebido encomendas, para obras inéditas, de festivais como o d`Aix-en-Provence, Aldeburgh Music, Verbier Festival, Musica Nova Helsinki, Musica Strasbourg, November Music, Gaudeamus Music Week e Morelia Music Festival, e de instituições como Mousonturm Frankfurt, Casa da Música e Fundação Gulbenkian.

Mendonça foi aluno de George Benjamin, foi distinguido com o Prémio de Composição Lopes-Graça e a bolsa Mentor & Protégé (com Kaija Saariaho), entre outros, e foi compositor em residência da Casa da Música, em 2024.

Os seus próximos projetos incluem encomendas para a Dutch National Opera, a Bergen Symphony Orchestra, o Asko|Schoenberg Ensemble e a Queen Elizabeth Music Competition.

"Opera. Now" tem argumento e realização de Vasco Mendonça, produção de Catarina Mourão e Catarina Alves Costa, direção de fotografia de João Pedro Plácido e Marc Rovira, direção de som de Armanda Carvalho e Michael O`Donoghue, montagem de Pedro Mateus Duarte e Vasco Mendonça, efeitos especiais e animação de Beatriz Bagulho.

Com apoio financeiro do Instituto do Cinema e do Audiovisual, "Opera. Now" é uma coprodução RTP, Mezzo e medici.TV, tendo a britânica Proudfoot, como produtora associada.