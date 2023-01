Serralves em Festa de regresso

“Após uma pausa prolongada imposta pela covid-19, em 2023 Serralves apresentará a nova edição de um dos maiores eventos de arte contemporânea e ambiente que se realizam no nosso país e mesmo a nível internacional”, pode ler-se no comunicado hoje divulgado na apresentação da programação de 2023 da Fundação de Serralves.De acordo com a fundação, “o Serralves em Festa propõe celebrar Serralves como um espaço inclusivo da arte contemporânea, incorporando ainda o pensamento e práticas relacionadas com a sensibilização sobre o meio ambiente e a paisagem”.“A assinalar a 17.ª edição do Serralves em Festa serão apresentados projetos performativos e educativos em espaços não convencionais ou em diálogo com o notável património paisagístico e edificado da Fundação de Serralves, para além de diversas exposições”, realçou a fundação.O evento, de entrada gratuita e de atividade contínua ao longo de 50 horas, aconteceu pela última vez em 2019, com 264 mil visitantes.Além desta iniciativa, em 2023, Serralves volta a receber acontecimentos como o Bioblitz, o Serralves em Luz e a Festa do Outono, entre outros.

