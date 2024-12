Serralves vai criar "centro de educação do futuro" inovador com projeto de Souto Moura

Na conferência de imprensa de apresentação do plano de atividades para 2025, a presidente do conselho de administração da fundação, Ana Pinho, disse que é intenção da instituição instalar nesse terreno "um centro educativo, de educação de futuro, dedicado a todas as áreas em que a fundação" desenvolve o seu trabalho, tendo o título provisório de Learning Center of the Future.

Em declarações à Lusa depois da conferência de imprensa, Ana Pinho explicou que o que se pretende é "dar um novo impulso à área da educação, não apenas às escolas e famílias", mas será "como que um finalizar daquilo que se vê aqui [em Serralves]".

"Um centro muitíssimo inovador a nível internacional com recurso ao digital, novas tecnologias, obviamente com os conteúdos que Serralves desenvolve, ao nível de Museu, Casa do Cinema [Manoel de Oliveira], do Parque, como que completando aquilo que se faz aqui", afirmou a presidente do conselho de administração, que está a terminar o seu terceiro mandato no cargo.

Lembrando que Serralves "sempre foi muito inovador a nível de serviço educativo", em particular no domínio da educação para o ambiente, Ana Pinho sublinhou que é fundamental evoluir.

"Acho que é um passo a seguir, que deve ser dado a seguir, e que será continuado com certeza, que é dar um passo em frente, pensar em novos modelos, em parceria com entidades que nos possam também ajudar sobre isso, não portuguesas, mas internacionais, para tentarmos chegar às pessoas de forma cada vez mais inovadora e inovarmos também", afirmou Ana Pinho, que vai suceder a Rui Vilar na presidência do Conselho de Fundadores de Serralves.