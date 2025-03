Sócrates reage à data do julgamento. "Isto não é um processo, é uma perseguição penal"

José Sócrates explicou porque é que a defesa não esteve presente no agendamento de datas do julgamento.



"Não quero legitimar um ato que considero violador das regras básicas do devido processo legal", afirmou.



O ex-primeiro-ministro afirmou ainda que não há, neste processo, "nem pronúncia nem acusação para sustentar um julgamento%u201D e que o juiz Ivo Rosa o absolveu "de todas as acusações" e que o acórdão que as juízas invocam para julgamento "baseia-se num lapso de escrita".



O objetivo, afirma, passa por "manipular os prazos de prescrição, manter o processo vivo e salvar a face do Ministério Público".



Questionado sobre se estará presente no dia do julgamento, José Sócrates reiterou: "daqui até ao dia 3 de julho teremos muito tempo", garantindo que ainda tem "direito ao recurso".



"Vamos na terceira acusação em dez anos", vincou ainda, considerando que o sistema judicial transformou a operação numa "história de violência e arbítrio".



"Não havendo acusação, não havendo prenuncia, não fazia sentido haver julgamento", concluiu.



O ex-primeiro-ministro, José Sócrates, é o principal de 22 arguidos e está acusado de três crimes de corrupção, 13 de branqueamento e seis de fraude.