Cultura
Solstício de inverno. Cerimónia milenar juntou centenas de pessoas no templo de Amon-Rá
Chegou o inverno e centenas de pessoas juntaram-se este domingo em Luxor, no Egipto, para assistir ao nascer do sol.
No primeiro dia de inverno, o sol nasce alinhado com o eixo principal do templo de Amon-Rá, precisamente o deus egípcio do Sol.
Este templo foi concluído dois mil anos antes de Cristo.
A cerimónia repete-se há mais de quatro milénios, o que demonstra o conhecimento avançado desta civilização em astronomia.
O solstício de Inverno simboliza o momento em que os dias começam a crescer e a vitória da luz sobre a escuridão.
