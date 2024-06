Sons da Cidade em Coimbra convida a revisitar espaços e obras culturais

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, a Universidade de Coimbra (UC) explicou que a edição deste ano será mais intimista do que a do ano passado, quando se celebraram 10 anos da inscrição daqueles sítios, em junho de 2013, pela UNESCO (a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura) como Património da Humanidade.

Sob o tema "Sons de Liberdade", numa alusão às comemorações dos 50 anos do 25 de Abril de 1974, a iniciativa "convida à revisitação de espaços e de obras musicais e literárias através de concertos, colóquios e visitas guiadas", assinalou a UC.

Promovido pela Associação Ruas, o Sons da Cidade arranca na segunda-feira, às 21:30, no Pátio das Escolas, com o espetáculo "Eram tudo memórias de alegria", integrado nas comemorações dos 500 anos do nascimento de Luís de Camões.

Em palco estarão o Bando de Surunyo (da cantora Teresa Salgueiro), o Quórum Ballet, o grupo Inquietação da Secção de Fados da Associação Académica de Coimbra e do Coro dos Antigos Orfeonistas da Universidade de Coimbra, cujas atuações serão intercaladas pela recitação de versos de Camões, pelo ator Diogo Dória.

No dia 14, decorre a apresentação pública do trabalho "Modelações 3D de projetos não realizados da Reforma Pombalina da Universidade de Coimbra", coordenado por Rui Lobo e Carlos Moura Martins, do Departamento de Arquitetura da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), e, no dia 15, o debate "Rua da Sofia e Via Central -- História e Contemporaneidade", na igreja do Carmo, às 18:00.

Este encontro contará, entre outros, com a participação de Teresa Jorge, do conselho de administração da Metro Mondego, José António Bandeirinha, do Departamento de Arquitetura da FCTUC, e do presidente da Câmara Municipal, José Manuel Silva, e procura "promover uma reflexão sobre a importância histórica e patrimonial da Rua da Sofia e as expectativas de transformação da cidade de Coimbra com a abertura da Via Central, planeada pela Metro Mondego e com projeto de requalificação do arquiteto Gonçalo Byrne".

Ainda no dia 15 está agendado um concerto de música antiga europeia, pelas 19:00, na Capela de São Miguel da UC, local que receberá também, no dia 18, às 19:30, o organista Paulo Bernardino.

Um terceiro concerto, este de jazz, promovido pela Associação Ruas em parceria com o Jazz ao Centro Clube e a Metro Mondego, está programado para dia 16, pelas 18:30, na praça 25 de Abril.

O Sons da Cidade termina no dia 22 com uma visita acompanhada à rua da Sofia e aos seus colégios, denominada "Celebrando o Património da Sophia", gratuita, mas com inscrição prévia e destinada ao público em geral (mínimo de cinco e máximo de 25 participantes), e um espetáculo pela Orquestra Clássica do Centro, às 19:30, no Colégio da Trindade.