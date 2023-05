Sueca Loreen vence pela segunda vez Eurovisão

Já em 2012 tinha conquistado o primeiro lugar eurovisivo, tornando-se agora a segunda artista a vencer duas vezes, depois do irlandês Johnny Logan na década de 1980.A final do 67.º Festival Eurovisão da Canção foi disputada em Liverpool, no Reino Unido, por 26 países, entre os quais

De acordo com a média de várias casas de apostas, calculada pelo ‘site’ eurovisionworld.com, especializado no concurso, os três favoritos a vencerem este ano o concurso eram a Suécia, a Finlândia e a Ucrânia. Nas últimas semanas, a Suécia já surgia sempre no primeiro lugar das preferências dos apostadores.