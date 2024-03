Teatro Jordão em Guimarães volta a receber ABVP Travel Fest nos dias 11 e 12 de maio

Em comunicado, a ABVP - Associação de Bloggers de Viagens Portugueses revela hoje que entre os oradores está o norte-americano Brandon Li, autor do filme The Passion of Andaluzia e recente vencedor do Grande Prémio do Art & Tur -- Festival Internacional de Cinema de Turismo com o filme Morocco Arise.

O norte-americano, que é "um dos mais conceituados videógrafos" de viagem internacionais, partilhará a sua história e aventuras numa palestra intitulada "Travel Vídeo: Improvised Storytelling".

A Brandon Li juntar-se-ão no palco do renovado Teatro Jordão outros "nomes de referência nas distintas artes de inspiração no mundo das viagens e do turismo internacional", como a brasileira Cris Marques, que irá falar sobre "Turismo de Base Comunitária: o Poder das Viagens para Mudar Lugares".

Numa edição focada nas comunidades locais, também a premiada escritora de viagens, a indiana Shivya Nath (que em 2023 acabou por não comparecer no festival), irá mostrar "Como a narrativa de viagens pode capacitar as comunidades".

O festival contará ainda com a presença do espanhol Joan Torres, um "intrépido explorador do mundo" que abordará a "A arte de viajar de mochila às costas em destinos extremos".

Da Galiza chegará Vicente Fraga que partilhará "apaixonantes histórias" da relação entre a fotografia e as gentes mais isoladas da sua comunidade.

Ao palco do teatro vimaranense subirá também o etnógrafo Vítor Silva, mais conhecido por EthnoPoet, que levará os presentes numa "Jornada à Etnosfera: histórias de luta, esperança e aprendizagem desde os Himalaias à Amazónia".

Também o fotografo e ideólogo do Exodus Aveiro Fest, Bernardo Conde, irá explorar a temática de "Viajar com Propósito: Transformar Vidas em Madagáscar".

Durante o festival são esperados outros quatro oradores de "diferentes latitudes do planeta".

À semelhança da edição anterior, também este ano vão decorrer debates em mesa redonda, cuja tónica assentará no turismo de base comunitária, nas suas vantagens e desafios.

Citado no comunicado, o presidente da ABVP e autor do blogue de viagens Alma de Viajante, Filipe Morato Gomes, destaca que será novamente promovido "o debate em torno de assuntos de extrema importância", nos quais se insere o turismo de base comunitária.

Filipe Morato Gomes salienta ainda o apoio do município de Guimarães por "renovar a aposta e entusiasmo em manter o festival na cidade".

Também o vice-presidente da ABVP e autor do blogue Born Freee, Rui Barbosa Batista, destaca que "a diversidade das experiências e artes" dos oradores vão garantir "um fim de semana de inspiração única, repetindo o enorme êxito da edição de 2023".

Já o vereador da Câmara de Guimarães, Paulo Lopes Silva, considera que esta "será mais uma edição inspiradora e memorável para todos".

Os bilhetes para o público em geral custam 30 euros e podem ser adquiridos no `site` da ABVP. A partir do dia 01 de abril, o passe para o festival passa a custar 40 euros.

A par do acesso ao festival, o bilhete inclui visitas a espaços emblemáticos da cidade, como o Castelo de Guimarães e o Paço dos Duques de Bragança.