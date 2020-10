Técnica com câmara de infravermelhos. Exposição de Evan Roth patente no Porto

A Cuturgest do Porto inaugurou a exposição "Red Lines with Landscapes: Portugal" do artista americano Evan Roth. São 15 obras escolhidas do Museu Soares dos Reis e estão expostas lado a lado com imagens captadas pelo artista com uma câmara de infravermelhos.