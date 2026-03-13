Terceira adaptação d“O estrangeiro” já chegou aos cinemas nacionais

Terceira adaptação d“O estrangeiro” já chegou aos cinemas nacionais

Já está nos cinemas o filme do realizador François Ozon, “O estrangeiro”. A história segue Meursault, um francês apático que vive na Argélia dos anos 1930. Ele reage com total indiferença à morte da mãe, não demonstrando qualquer emoção.

Antena 1 /
Imagem promocional do filme "O estrangeiro"

VER MAIS
Sua vida monótona muda quando um vizinho o envolve em conflitos obscuros e num dia quente de verão, numa praia, Meursault acaba cometendo um assassinato.

No julgamento, além do crime, o tribunal passa a julgar também sua falta de emoções e seu carácter distante.

A estória é uma adaptação de um dos clássicos da literatura francesa, lido e traduzido em todo o mundo, escrito por Albert Camus, Prémio Nobél da Literatura.

Este filme é já a terceira adaptação para o cinema do livro de Albert Camus.

Margarida Vaz – Antena 1
PUB
PUB