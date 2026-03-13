Cultura
Terceira adaptação d“O estrangeiro” já chegou aos cinemas nacionais
Já está nos cinemas o filme do realizador François Ozon, “O estrangeiro”. A história segue Meursault, um francês apático que vive na Argélia dos anos 1930. Ele reage com total indiferença à morte da mãe, não demonstrando qualquer emoção.
Sua vida monótona muda quando um vizinho o envolve em conflitos obscuros e num dia quente de verão, numa praia, Meursault acaba cometendo um assassinato.
A estória é uma adaptação de um dos clássicos da literatura francesa, lido e traduzido em todo o mundo, escrito por Albert Camus, Prémio Nobél da Literatura.
Este filme é já a terceira adaptação para o cinema do livro de Albert Camus.