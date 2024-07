"That’s how I love you". Mário Macedo vence prémio principal do Curtas

O realizador Mário Macedo, com "That's how I love you", é o vencedor da competição internacional do Curtas Vila do Conde.

"That's how I love you", o filme do realizador Mário Macedo, vence o prémio principal da edição 32 do Festival Internacional de Cinema Curtas Vila do Conde. Foi escolhido pelo júri como o melhor da competição internacional.



A curta é sobre um rapaz de férias em casa dos avós.



Na competição nacional, "Rinha", com realização de Rita M. Pestana, conquistou o prémio para melhor filme. Trata-se de uma produção conjunta luso-brasileira.



"Percebes", de Alexandra Ramires e Laura Gonçalves, a curta já premiada no festival de animação de Annecy, recebe agora o prémio do público do Curtas Vila do Conde.