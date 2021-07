Tholos do Barro. Valorizar sepultura megalítica com cinco mil anos

Escavação arqueológica dento da câmara funerária |

Carla Quirino - RTP

A campanha arqueológica



A câmara funerária foi esvaziada em 1909, ano em que o monumento foi identificado pelo Padre Paul Bovier-Lapierre, arqueólogo e pré-historiador francês. A Lapierre juntou-se Felix Alves Pereira, conservador do Museu Etnológico Português (atualmente Museu Nacional de Arqueologia), e concretizaram a primeira escavação. Até hoje não foram encontrados os cadernos de campo que contem os detalhes dos trabalhos iniciais.



Na primeira metade do séc. XX laborou ali uma pedreira que cortou o Monte da Pena do lado sul e oeste, parando a escassos metros da entrada do monumento, deixando uma espécie de promontório calcário onde está implantado o tholos. A subtração das duas vertentes pode ser uma das possiveis explicações para a ausência dos restantes blocos de pedra da construção. Do lado Este, a abertura de uma estrada no início do séc. XX, também afetou parte da ocupação humana naquele cabeço.







", sublinha Ana Catarina Sousa, também diretora da escavação. "São estruturas semi enterradas e difíceis de identificar. As plantas são normalmente circulares e o interior - a câmara - é utilizado como um espaço tumular para a comunidade depor os seus mortos. Há cinco mil anos teríamos um montículo, não se sabe se seria de pedras ou materiais perecíveis, mas estaria provavelmente coberto por terra, formando uma falsa cúpula. A câmara onde eram feitas as inumações ficava ocultada por essa espécie de meia laranja. O acesso ao interior era feito por um corredor que, neste caso, tem quatro metros de comprimentos e e seria único espaço que ficaria visível"."Estas necrópoles coletivas eram muito importantes para as comunidade desta época", explica Daniel van Calker, Mestre em Arqueologia da FLUL.. Reflete um propósito simbólico que era altamente valorizado por estas comunidades. Havia um investimento na morte. A comunidade unia-se para a construção de uma coisa verdadeiramente eterna, que é uma forma de encarar a morte", sublinha.do Barro apresenta várias particularidades que lhe confere uma complexidade construtiva rara. O corredor é virado a sul contrariamente à maioria dos monumentos contemporâneos que tem orientação a nascente. Pouco comum é também a implantação desta necrópole a 180 metros de altitude. Normalmente estas estruturas funerárias encontram-se em zonas de baixas. O grande desafio para os investigadores é compreender a construção da abobada que cobriria a grande câmara circular. "Falta muita informação" diz a investigadora.