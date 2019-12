Tiago Rodrigues vence Prémio Pessoa

O Prémio Pessoa é concedido anualmente à pessoa de nacionalidade portuguesa que tiver sido protagonista de uma intervenção particularmente relevante e inovadora na vida artística, literária ou científica do País.

“Ao atribuir-lhe do Prémio Pessoa 2019, o júri consagra uma carreira de excecional projeção dentro e fora do País, mas também reconhece um contributo notável para o desenvolvimento do campo das Artes Performativas portuguesas”, lê-se na ata do Prémio Pessoa 2019.O Prémio Pessoa é concedido anualmente à pessoa de nacionalidade portuguesa que tiver sido protagonista de uma intervenção particularmente relevante e inovadora na vida artística, literária ou científica do País.





Tiago Rodrigues “merece, e merece muito, esta distinção por aquilo que já fez em Portugal e lá fora, mas também porque tem um largo caminho a percorrer”.



Pinto Balsemão diz que a mensagem do Prémio é dizer aos premiados “Parabéns, você é fantástico, mas tem é de fazer mais”. “Não é um prémio de consagração”, argumenta, reforçando que o intuito da distinção é estimular os premiados.



Tiago Rodrigues já recebeu vários prémios e distinções nacionais e internacionais, como o Prémio Europa de Teatro de 2018, a atribuição do grau de Chevalier des Arts et Lettres pela República Francesa, ou o prémio da Associação Profissional da crítica francesa para a melhor peça do ano.





É encenador, dramaturgo, ator e produtor teatral. Foi co-fundador do Porjeto Mundo Perfeito, com o qual apresentou mais de trinta produções, em Portugal, Europa, Brasil e Estados Unidos.







Em 2014, foi nomeado para a Direção do Teatro Nacional D. Maria II, apostando na internacionalização da instituição. Sob a sua orientação, o Teatro Nacional tem vindo a trabalhar com projetos teatrais independentes e feito circular produções por todo o país.







Colaborou com o coreógrafo Rui Horta e com os cineastas Tiago Guedes, João Canijo, Bruno de Almeida e Marco Martins e foi autor do guião da série televisiva “Noite Sangrenta”.







Foi ele próprio autor, designadamente, das obras “Se uma Janela se Abrisse”, “Tristeza e Alegria na Vida das Girafas” ou “Três Dedos Abaixo dos Joelhos”.







Tiago Rodrigues foi recentemente convidado a encenar para a Royal Shakespeare Company, tendo escolhido para o efeito a sua peça “Blindness and Seeing”, baseada nos romances “Ensaio Sobre a Cegueira” e “Ensaio Sobre a Lucidez”, de José Saramago.







O distinguido realiza ainda atividade pedagógica em diversas instituições, como a PARTS, ou The Autonomous Actor, de Estocolmo, e, a nível nacional, em escolas como as Escolas Superiores de Música e Artes do Espetáculo e de Dança, ou a Universidade de Évora.





Está ainda envolvido em projetos sociais envolvendo jovens e idosos.







O Prémio Pessoa, no valor de 60 mil euros, é uma iniciativa do semanário Expresso e da Caixa Geral de Depósitos, e visa "representar uma nova atitude, um novo gesto, no reconhecimento contemporâneo das intervenções culturais e científicas produzidas por portugueses".



O júri deste ano foi composto por Ana Pinho, António Barreto, Clara Ferreira Alves, Diogo Lucena, Eduardo Souto de Moura, José Luís Porfírio, Maria Manuel Mota, Maria de Sousa, Pedro Norton, Rui Magalhães Baião, Rui Vieira Nery e Viriato Soromenho-Marques, com Francisco Pinto Balsemão a presidir e Emílio Rui Vilar enquanto vice-presidente.





Esta é a 33.ª edição do Prémio Pessoa.







Lista dos distinguidos do Prémio Pessoa







1987 - José Mattoso

1988 - António Ramos Rosa

1989 - Maria João Pires

1990 - Menez

1991 - Cláudio Torres

1992 - António e Hanna Damásio

1993 - Fernando Gil

1994 - Herberto Helder

1995 - Vasco Graça Moura

1996 - João Lobo Antunes

1997 - José Cardoso Pires

1998 - Eduardo Souto de Moura

1999 - Manuel Alegre e José Manuel Rodrigues

2000 - Emanuel Nunes

2001 - João Bénard da Costa

2002 - Manuel Sobrinho Simões

2003 - José Joaquim Gomes Canotilho



2004 – Mário Cláudio



2005 – Luís Miguel Cintra



2006 – António Câmara



2007 – Irene Flunser Pimentel



2008 - João Luís Carrilho da Graça



2009 – D. Manuel Clemente



2010 – Maria do Carmo Fonseca



2011 – Eduardo Lourenço



2012 – Richard Zenith



2013 – Maria Manuel Mota



2014 – Henrique Leitão



2015 – Rui Chafes



2016 – Frederico Lourenço



2017 – Manuel Aires Mateus



2018 – Miguel Bastos Araújo