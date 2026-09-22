Tim: Jorge Palma tinha "uma grande bagagem, mas era sempre aberto ao improviso"

Era imprevisível, "nunca tínhamos a certeza de quando é que ele chegava ou o que é que ele ia fazer", mas "essas incertezas nunca se concretizaram", contou Tim, que esteve envolvido no projeto Rio Grande, com Jorge Palma.



Já Kalú, que fez parte do Palma's Gang - projeto musical que envolveu os Xutos e os Rádio Macau - afirmou que "ele chegava e fazia a magia dele, aquilo nunca ficava mal".



Tim contou ainda que, durante o projeto Rio Grande, Jorge Palma chegou à carrinha onde estava a equipa e disse: "tenho aqui uma pequena balada celta de um disco que estou a fazer e vou chamar-lhe Voo Noturno por causa do Saint-Exupéry, mas não sei o que fazer com ela".



"E era o Encosta-te A Mim", revelou Tim. "Nós ouvimos aquilo na carrinha pela primeira vez, antes de todos. Ele era muito assim", tinha "uma grande bagagem mas era sempre aberto ao improviso e ao que a vida lhe trazia".