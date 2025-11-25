"Titus" expõe a violência dos tempos atuais no Teatro Carlos Alberto no Porto

"Para nós, faz todo o sentido fazer esta peça, nomeadamente no contexto em que vivemos, porque o que se passa na peça pode ser sobre a Palestina ou a Ucrânia", explicou um dos encenadores da peça, José Nunes, no final de um ensaio de imprensa.

A tragédia de Shakespeare retrata o regresso do general Titus a Roma, após o triunfo contra os Godos, e a disputa pela sucessão do trono.

A adaptação da peça é da autoria de José Nunes e Cátia Pinheiro --- que assumem também a encenação do espetáculo --- e de Hugo van der Ding.

José Nunes referiu que a peça, tal como Shakespeare fez em 1590, procura mostrar a violência e, dessa forma, provocar uma reação no espetador, levando-o a questionar sobre o porquê da atração pelas histórias trágicas de violência, pelo sangue e pela desgraça alheia.

Além disso, "Titus", que tem no elenco nomes como Pedro Frias, Vicente Gil, Rui Maria Pêgo ou Tita Maravilha, confronta ainda o público com a fome contemporânea pela vingança.

José Nunes salientou que, nos tempos atuais, há uma certa banalização da violência e desumanização do outro, que acontece não apenas em contexto de guerra, mas diariamente quando se pega no telemóvel e se consome conteúdos que mostram violência.

Em "Titus", que estará em cena até dia 07 de dezembro, as personagens são movidas por um desejo de vingança e todas elas encontram uma justificação moral para os atos que cometem.

E isso, acrescentou, é aquilo a que estamos a assistir hoje em dia nos atuais conflitos.

Marcada pelo excesso de violência, de sangue e de desejo de poder, a peça convida o público a olhar criticamente para o poder, a vingança e a passividade que alimentam ciclos intermináveis de conflito, ressalvou.

Também em declarações aos jornalistas, o ator Pedro Frias, que interpreta a personagem Titus, salientou que a peça é "tão atual" porque tem mortes e intolerância para com as diferenças e o outro.

"Espero que, no fim, quando as pessoas saírem do teatro vão para casa e reflitam sobre o agora, a sociedade em que estamos, o país e o mundo", concluiu.

"Titus" resulta de uma coprodução da Estrutura, Teatro Nacional São João, no Porto, e Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

Após a temporada no Porto, "Titus" estará em cena no Centro Cultural de Belém entre 16 e 25 de janeiro de 2026.