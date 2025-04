Tolentino de Mendonça vence prémio Eduardo Lourenço 2025

O júri reconheceu o perfil do intelectual, humanista e poeta que marca inequivocamente a cultura portuguesa contemporânea.O presidente da Câmara da Guarda, Sérgio Costa, fala de uma decisão por unanimidadeO autarca da Guarda acredita que Eduardo Lourenço, o ensaísta que dá nome a este prémio, ficará satisfeito com a escolha de Tolentino de Mendonça.O prémio Eduardo Lourenço, no valor de 7.500 euros, distingue personalidades ou instituições com intervenção relevante no âmbito da cultura, cidadania e cooperação ibéricas.