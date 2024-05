Trabalho gráfico do álbum Afro Fado de Slow J em exposição na Movart

Fidel Évora, artista plástico cabo-verdiano, juntou-se a Slow J para a composição gráfica do novo álbum do músico luso-angolano.

Desta colaboração artística nasceu a capa e os "singles" do terceiro trabalho de Slow J.

Afro-fado surge com uma fotografia histórica trabalhada em computador, onde se vê Amália a cumprimentar Eusébio nas bancadas do antigo estádio da Luz.

A Movart, galeria lisboeta de arte contemporânea ligada a artistas da lusofonia, aposta agora nas obras assinadas por Fidel Évora que, em telas de grande formato, assinalam o trabalho Afro-fado de outra forma artística.

As peças podem ser vistas em exposição ou adquiridas pelo público.